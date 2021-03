Vaccino, Ronzulli: "Arma efficace contro virus, niente panico" Le parole del vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato

«I vaccini sono e restano l'arma più efficace contro il Covid. È giusto fare approfondimenti su quello specifico lotto di AstraZeneca, ma è importante dire che per Ema e Aifa non c'è nulla che indichi un rapporto causa effetto tra il vaccino ed eventuali conseguenze per la salute. È importante non far passare un messaggio sbagliato, perchè è facile che la paura possa prendere il sopravvento. Sarebbe però un danno enorme: i vaccini sono la strada, la soluzione alla pandemia, bisogna che tutti lo facciano e prima ciò accadrà prima potremmo tornare alla normalità». Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, al Tg 4. (Italpress)