Vaccino Astrazeneca: "Sanitari indagati, legge sbagliata" Bassetti: "E' importante fare luce il prima possibile"

"Ad oggi noi non sappiamo con certezza di questi decessi perchè c'e' di mezzo la magistratura ed io mi auguro che si faccia luce il prima possibile perchè sta già passando troppo tempo. In un momento come questo ci vogliono risposte rapide, chiare, limpide. Io avevo chiesto una risposta entro 48 ore". A parlare è Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, che ai microfoni di iNews24 commenta, tra le altre cose, l'indagine aperta che vede indagati un medico e un infermiere per la morte di Stefano Paterno', sottufficiale della Marina militare. Proprio adesso che si stava iniziando ad andare un po' più veloce, questa cosa non ci voleva. Con questo nessuno vuole fermare le indagini, pero' e' importante andare avanti", continua il medico. (ITALPRESS)