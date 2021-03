Militare morto dopo vaccino: conferito incarico per autopsia All'uomo somministrata dose il cui lotto è stato ritirato dall'Aifa

La Procura di Siracusa ha conferito l'incarico per eseguire l'autopsia sulla salma del sottufficiale della Marina militare Stefano Paternò morto quattro giorni fa nella sua abitazione a Misterbianco, nel Catanese. All'uomo, 43 anni, il giorno prima era stata somministrata la prima dose di vaccino Astrazeneca, il cui lotto e' stato ritirato poi dall'Aifa.

La Procura di Siracusa - l'inchiesta e' coordinata dal sostituto procuratore Gaetano Bono - ha nominato un collegio di periti formato da quattro consulenti: il medico legale Giuseppe Ragazzi, lo specialista in ematologia (esperto in emostasi e trombosi) Marco Marietta, l'esperto in tossicologia medica Nunziata Barbera e uno specialista in malattie infettive Carmelo Iacobello. Adesso i periti, insieme con i consulenti nominati dai quattro indagati e con gli specialisti nominati dalla famiglia del sottoufficiale, si trasferiranno all'ospedale Cannizzaro di Catania per eseguire l'autopsia, che comincerà in serata. Anche la parte lesa, la famiglia del sottufficiale rappresentata dallo studio legale Seminara di Catania, ha nominato esperti di parte. I risultati dell'autopsia serviranno a chiarire se c'e' un nesso tra la morte dell'uomo e la dose di vaccino somministrata.