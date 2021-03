Covid: muore il fotografo Giovanni Gastel Ha collaborato con marchi di fama mondiale

Il Covid-19 si e' portato via anche Giovanni Gastel, famoso fotografo di moda. Nato a Milano il 27 dicembre del 1955 si e' spento all'ospedale della Fiera della sua citta', dove era ricoverato in condizioni disperate. I suoi inizi nei primi anni '70; quindi nel 1981 inizia a lavorare per numerose riviste di moda, tra cui: Vogue, Elle e Vanity Fair, collaborando anche con marchi di fama mondiale come Dior, Trussardi, Krizia, Tod's e Versace. Successivamente si e' dedicato ai ritratti di personaggi celebri come il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, o il calciatore Diego Maradona o l'attore Johnny Depp. sua passione per la storia dell'arte lo ha portato a introdurre nelle fotografie il gusto per la composizione equilibrata. I suoi riferimenti erano la Pop Art e il lavoro fotografico di Irving Penn.

"Il Covid ci ha strappato anche Giovanni Gastel. La fotografia italiana perde un grande protagonista amato e stimato in tutto il modo. Un artista originale, garbato e dal profondo senso estetico che con i suoi scatti ha saputo ritrarre e cogliere l'intimita' dei grandi personaggi della moda e della cultura internazionale.

Solo qualche mese fa ho avuto l'onore di visitare insieme a lui la sua ultima bellissima mostra al MAXXI che ha documentato una parte importante del suo lavoro d'artista in oltre quarant'anni di attivita'. Ci mancheranno la sua arte e la sua intelligenza".

Questo il ricordo del ministro della cultura, Dario Franceschini.

