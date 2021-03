Covid: altri 26.062 nuovi casi in Italia e 317 morti Situazioni in corsia preoccupanti

Covid, altri 26.062 nuovi casi in Italia e 317 morti. Le vittime sono 101.881 e i contagi toccano quota 3.201.838 dall'inizio della pandemia. Cresce ancora il numero dei tamponi, 372.944 quelli analizzati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività, cioè il numero dei contagiati dal Covid-19 sui test molecolari e antigenici effettuati, scende leggermente dal 7,2% di ieri e sfiora i 7 punti percentuali (6,98%). La situazione in corsia è ancora preoccupante. Sono di nuovo in crescita e sfiorano i 500 i ricoverati con sintomi di Sars-CoV-2: 497 posti letto pieni in più nei reparti per un totale di 24.153 persone in ospedale. Nelle terapie intensive 2.982 i pazienti positivi in rianimazione, 270 ingressi nel giorno e 68 letti occupati in più.