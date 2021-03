Nave con 1800 bovini ferma sulle coste italiane I partiti animalisti d'Europa chiedono l'intervento urgente di Governo e commissione europea

Da circa 2 mesi una nave carica di circa 1800 bovini vaga per il Mediterraneo senza sosta, in condizioni precarie per animali ed a rischio epidemia. Purtroppo il caso è divenuto internazionale tra Spagna, Grecia ed altri Paesi mediterranei, con l'imbarcazione che in questo giorni è presso le coste siciliane.

Contro questa vergognosa situazione si sono mossi i Partiti Animalisti della Animal Politics EU, per l'Italia il Partito Animalista Italiano, inviando prima una lettera alla Commissione Europea con cui vengono richiesti interventi urgenti in tema di trasporto di animali vivi per l'Unione. Successivamente come racconta il presidente del Partito Animalista Italiano, Cristiano Ceriello, si sta chiedendo in queste ore l'immediato intervento del Governo Italiano e del Ministero della Salute, visto come l'imbarcazione sia negli ultimi giorni in acque italiane.

Continua Ceriello come sia ora che si disponga un'ispezione e sbarco dei bovini su terra ferma, ciò al fine di salvaguarne la salute ed incolumità, evitando anche il grave rischio di un'eventuale epidemia a bordo. In ogni caso, si invita il Ministero della Salute a disporre quando prima un intervento a bordo per consentire a veterinari, parlamentari ed autorità competenti di verificare lo stato della situazione.

Si aspettano risposte nelle prossime ore, visto come la medesima richiesta è stata inoltrata ai Governi di altri Paesi europei.