Panchina da giardino: come scegliere quella perfetta Ne esistono di diverse tipologie, caratterizzate dal materiale con cui sono costruite

Il giardino è una delle zone più importanti della casa. È la prima cosa che vedono i tuoi ospiti quando arrivano e un primo impatto positivo è sicuramente un passo fondamentale per stupire i nuovi arrivati.

Nelle giornate estive, inoltre, è sicuramente un ottimo luogo dove passare i pomeriggi con la famiglia o con gli amici, facendo grigliate o feste a tema.

Per tutti questi motivi è importantissimo arredare al meglio il tuo giardino di casa. Sedie, tavoli, fontane, panchine da giardino, sono solo alcuni esempi di complementi di arredo che possono andare a comporre il tuo angolo di paradiso.

Oggi vogliamo parlarvi proprio di quest’ultimo elemento. Spesso sottovalutato o considerato fuori moda, se sarai in grado di scegliere la panchina perfetta per il tuo caso, riuscirai senza dubbio ad unire eleganza e comodità.

Se da un lato la panchina ti permetterà di goderti le belle giornate di sole, magari leggendo un buon libro o bevendo una bevanda ghiacciata, dall’altro darà un tocco chic al tuo giardino; sempre che tu sia in grado di scegliere il complemento di arredo perfetto.

Ne esistono di diverse tipologie, principalmente caratterizzate dal materiale con cui sono costruite.

Vediamole insieme.

Panchine da giardino in legno

Sono sicuramente la tipologia di panchina da giardino più diffusa. Ovviamente il legno che compone la panchina viene trattato per resistere alle intemperie. In questo modo la durata è assicurata.

Se scegli questa tipologia di panchina potrai sia puntare ad uno stile più retrò, soprattutto se scegli un modello in legno e ferro che dà quel tocco vintage, oppure ad uno stile più moderno e minimalista.

Panchine da giardino in rattan

Rimanendo su uno stile minimalista, una seconda tipologia di panchina è quella costruita in rattan. Questo materiale è un legno derivante da diverse specie di palme ed è utilizzato generalmente per manufatti intrecciati a mano.

Queste panchine avranno sicuramente un impatto estetico molto forte e faranno colpo su tutti i tuoi ospiti. L’unico aspetto negativo è rappresentato dal prezzo, molto più alto rispetto agli altri materiali.

Panchina da giardino in pietra

Passiamo ora ad una tipologia molto più legata al mondo antico, medievale. Le panchine in pietra sono sicuramente le più resistenti, visto il materiale, e garantiranno al tuo giardino un aspetto che ricorderà i tempi passati.

Ovviamente non sono adatte per tutti i giardini, quindi pensate bene prima di acquistare questo tipo di panchina. Anche perché essendo molto pesanti saranno molto difficili da trasportare o anche solo da spostare.

Panchine da giardino in plastica

Arriviamo, infine, alla scelta più pratica ed economica. Le panchine da giardino sono sicuramente la tipologia che fa per te se il tuo obiettivo non è l’eleganza o, più in generale, il fattore estetico.

Sono sicuramente le panchine più pratiche, in quanto si spostano facilmente e non si rovinano facilmente, ed economiche. Se non avete un grosso budget quindi vi consigliamo di valutare a modo questa possibilità.

Il risultato finale potrebbe garantirvi quel compromesso che stavate cercando.