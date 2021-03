Covid: Sardegna e Molise in arancione, Campania resta rossa Le nuove ordinanze andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmera' in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedi' 22 marzo. Passano in area arancione le regioni Sardegna e Molise. Viene prorogata l'ordinanza in scadenza relativa all'area rossa in Campania.

