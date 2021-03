Vaccino Fnop: bene allentamento esclusività per infermieri “Certi che questa soluzione metterà in sicurezza maggior numero di cittadini”

"Accogliamo con soddisfazione la norma richiesta e proposta dalla nostra Federazione di superamento dell'esclusivita' al ministro della Salute Speranza, alla struttura commissariale del generale Figliuolo e a tutto il Governo". Cosi' Barbara Mangiacavalli, presidente della Fnopi, dopo l'allentamento dell'esclusività del rapporto di lavoro per i dipendenti che potranno vaccinare anche dopo il loro orario di lavoro ordinario. "Siamo certi che questa soluzione sarà in grado di mettere in sicurezza il maggior numero di cittadini possibile ben prima dei tempi finora immaginati. Gli infermieri dipendenti - aggiunge - hanno gia' manifestato la loro piena disponibilita' a essere vaccinatori in molte regioni se fosse stato rimosso lo scoglio dell'incompatibilita' a prestazioni extra-azienda da cui dipendono. Gli infermieri ci sono e ci saranno sempre per scrivere la parola fine alla situazione che da oltre un anno vive il Paese e il mondo intero. Come hanno gia' dimostrato e dimostrano ogni giorno nella pandemia, dove sono i professionisti sempre accanto ai cittadini, a chi soffre, a chi altrimenti sarebbe solo", conclude Mangiacavalli.

(Italpress)