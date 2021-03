Vaccino , Emiliano: abbiamo personale ma non le dosi "In Puglia un esercito di vaccinatori ma è fermo ed è un grande dispiacere"

"Il sistema a zone non ce la fa senza vaccinazioni. L'innesco principale arriva dalle scuole e finalmente il Governo se ne e' reso conto e le ha definitivamente chiuse almeno per le aeree a zona rossa. I vaccini vanno anche abbastanza bene, siamo la prima regione italiana in relazione alle dosi che abbiamo ricevuto. Il problema vero e' che chi ha sbagliato in questa prima fase sono i governi d'Europa, che hanno fatto male i contratti assieme all'Ue e hanno messo tutti nei guai, perche' in Puglia c'e' un esercito di vaccinatori che non aspetta altro di avere le dosi e di poterle somministrare, ma se non ce le danno e' fermo ed e' un grande dispiacere". Cosi' il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a RaiNews24.

