Giornata Vittime delle Mafie, Bertin: rinnovare impegno civile "Ricordiamo chi ha perso la vita perché credeva nei valori della legalità, giustizia, verità"

Domani, domenica 21 marzo 2021, ricorre la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, celebrata fin dal 1996 dall'associazione Libera e poi riconosciuta come ricorrenza civile dal Parlamento nel 2017. "Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, ricordiamo le vittime delle mafie - dice il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin - ricordiamo l'impegno di chi ha perso la propria vita perche' credeva nei valori della legalita', della giustizia, della verita', della solidarieta'. Costruire una memoria collettiva intorno a queste vittime innocenti non significa solo ricordare i loro nomi, serve a rinnovare un preciso impegno civile: perche' le vittime delle mafie sono onorate se proseguiamo nel loro cammino, se realizziamo le loro speranze. La memoria e' uno strumento di contrasto dei fenomeni mafiosi, ricordare serve a non ripetere cio' che e' sbagliato, ma per farlo e' necessario un impegno da parte di tutti, dell'intera societa', delle Istituzioni e della politica in primis".