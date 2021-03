Roma,ragazzi gay aggrediti:"Subito legge contro omotransfobia" Così la senatrice del MoVimento 5 Stelle Alessandra Maiorino

"L'aggressione omofoba di Roma ai danni dell'attivista Jean Pierre Moreno e' solo l'ennesima dimostrazione dell'esistenza reale del fenomeno, che qualcuno invece si ostina a negare o a ridurre a "normalita'". Questa e' una normalita' che uno Stato di diritto non puo' accettare. Che suoi cittadini e cittadine siano aggrediti, bullizzati e ridotti alla paura di essere se' stessi per via del loro orientamento sessuale o identita' di genere e' una cosa che in uno Stato fondatore dell'Unione Europea, quale e' l'Italia, non puo' essere permesso.

Per questo come componente della commissione Giustizia al Senato, con il mio gruppo M5S, stiamo chiedendo a gran voce la calendarizzazione della legge contro l'omolesbobitransfobia. Ieri la Turchia ha scelto di uscire dalla Convenzione di Istanbul, perche' propaganderebbe, tra l'altro, l'omosessualita', vista come disvalore e deviazione. Ecco, l'Italia sia baluardo a questo tipo di derive antiumane: approvi la legge in tempi brevi". Cosi' la senatrice del MoVimento 5 Stelle Alessandra Maiorino.

