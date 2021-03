Papa Francesco: «Antidemocratico non dare cure a tutti» Il pontefice: «Il covid pone numerose sfide: ma vanno garantite cure a tutti»

"In questi ultimi tempi, le sfide che la società sta affrontando sono innumerevoli: la pandemia e il lavoro nel mondo del post COVID, le cure da assicurare a tutti, la difesa della vita, gli input che ci vengono dall'intelligenza artificiale, la salvaguardia del creato, la minaccia antidemocratica e l'urgenza della fratellanza". Lo sottolinea il Papa nel messaggio inviato al Superiore della Congregazione del Santissimo Redentore e Moderatore Generale dell'Accademia Alfonsiana, padre Michael Brehl, in occasione del 150.mo anniversario della proclamazione di Sant'Alfonso Maria de' Liguori Dottore della Chiesa. "Guai a noi - ammonisce Francesco- se in tale impegno evangelizzatore, separassimo il 'il grido dei poveri' dal 'grido della terra'"