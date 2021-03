Covid-19, verso un nuovo decreto Possibili graduali riaperture dopo Pasqua

La curva dei contagi da Covid-19 in Italia sembra in lieve flessione negli ultimi giorni, ma le vittime sono ancora tantissime: 551 in 24 ore, mai così tante da gennaio. Il governo valuta cambiamenti graduali delle misure dopo Pasqua.

Alcune Regioni sono in semi-lockdown sperando di avere un cambiamento in zona arancione prima di Pasqua, Lombardia e Lazio in testa, guardando al monitoraggio settimanale di venerdì. Dovrebbe arrivare la prossima settimana il nuovo decreto legge con le misure anti-Covid. Lo confermano diverse fonti governative, spiegando che una discussione politica non c'è ancora stata, ma il lavoro sarebbe già iniziato. Tra i temi principali ci sono gli spostamenti, ma soprattutto la scuola, che con la chiusura e la didattica a distanza sta mettendo a dura prova alunni e famiglie. Diversi ministri invocano la riapertura in presenza anche in zona rossa, fino alla prima media.

Il premier Mario Draghi aveva detto: "La scuola sarà la prima a riaprire quando la situazione dei contagi lo permetterà. Riprendendo perlomeno la frequenza fino alla prima media". Tra i ministri c'è però chi invoca prudenza e invita a guardare alla stretta decisa proprio in queste ore in Germania, che ha prorogato il lockdown duro fino al 18 aprile, pur con meno contagi e meno morti dell'Italia. Tra le ipotesi che si fanno in queste ore c'è anche quella di una proroga delle misure oggi in vigore fino al 15 aprile, ma diverse fonti negano che sia plausibile.