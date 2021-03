Papa: "Provati dalla pandemia, la crisi è diventata pesante" Le parole del pontefice durante la messa nella Domenica delle Palme

“Siamo entrati nella Settimana Santa. Per la seconda volta la viviamo nel contesto della pandemia. L’anno scorso eravamo più scioccati, quest’anno siamo più provati. E la crisi economica è diventata pesante”. Lo ha detto Papa Francesco durante la messa nella Domenica delle Palme: “In questa situazione storica e sociale, Dio cosa fa? – ha spiegato Bergoglio – Gesù prende la croce e si fa carico del male che tale realtà comporta, male fisico, psicologico e spirituale perchè il maligno approfitta della crisi per seminare sfiducia, disperazione e zizzania. Noi cosa dobbiamo fare? Ce lo mostra la Vergine Maria che è la madre di Gesù e anche la sua prima discepola. Ha seguito suo Figlio, ha preso su di sè la sua parte di sofferenza, di buio e ha percorso la strada della passione custodendo accesa nel cuore la lampada della fede. Grazie a Dio noi possiamo fare questo cammino, lungo la via crucis quotidiana incontriamo i volti di tanti fratelli e sorelle i difficoltà, non passiamo oltre, lasciamo che il cuore si muova a compassione e avviciniamoci. In alcuni momenti, come il Cireneo, potremmo pensare perchè proprio io? Ma poi scopriremo il dono che senza nostro merito, ci è toccato”.

