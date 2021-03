Covid: bambina di 10 anni in terapia intensiva a Genova La bimba è affetta da una rara malattia infiammatoria cronica

E' stata ricoverata presso la terapia intensiva Covid dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova una bambina di 10 anni, trasferita dall'Ospedale San Matteo di Pavia con grave polmonite. Attualmente, riferisce l'ospedale Gaslini, la paziente e' stabile ed assistita con casco per la ventilazione (CPAP). La bimba e' affetta da una rara malattia infiammatoria cronica caratterizzata da vasculite e stroke cerebrali ricorrenti.

E' seguita da anni in Istituto per la sua malattia di base presso il Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze.

