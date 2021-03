Guida ai 5 migliori programmi di montaggio video Molto ambiti, sono i free video editor in lingua italiana

Quello del video marketing è il trend più coinvolgente del settore online e artistico ed effettivamente sta vedendo molti investimenti, a partire dalle piattaforme web e social che adattano sempre più i propri spazio e i propri contenuti alla fruizione video, che è di maggior impatto e immediata. La capacità di ridurre un video messaggio a pochi secondi – quelli tipici della soglia di attenzione che si ha per le pubblicità online – è di certo una forma d’arte, di esperienza e di competenza del videomaker e del team con cui collabora.



Per strutturare tutto al meglio, i programmi di montaggio video sono gli strumenti di eccellenza per raggiungere l’obiettivo e “confezionare” il video perfetto. Molto ambiti, sono i free video editor in lingua italiana, compatibili sia con il sistema operativo Windows che con iOS, sui quali fare esperienza e testare le proprie capacità da editor, anche con la massima comodità di un’app per fare video.



Quali sono i 5 migliori programmi per fare video online? Ciascuno con caratteristiche e usabilità diverse, per approfondimenti e altri programmi per modificare video, si può seguire questa ulteriore guida ai programmi per montare video.

Avidemux

Tra i programmi open-source, ovvero quei programmi dalla licenza d'uso gratuita, Avidemux è considerata una delle migliori alternative ai più gettonati titoli a pagamento, grazie agli svariati compiti in grado di assolvere, tra i quali si possono trovare modifica, conversione e montaggio dei video nei formati più utilizzati (.avi, .mpeg, .wmv e altri ancora), ma soprattutto grazie ad un'interfaccia user-friendly, comoda ed intuitiva.



Creare e modificare un video è semplicissimo, basta seguire pochi e semplici passi:

1- selezionare il primo filmato, la quale risoluzione sarà quella definitiva anche per quelli aggiunti in seguito;

2- aggiungere gli altri video;

3- sbizzarrirsi nel tagliare e incollare i vari frame grazie ai comandi facilmente individuabili;

4- renderizzare (ovvero salvare ed esportare in un formato riproducibile da tutti i lettori video) la creazione.

Wondershare Filmora

Un altro software molto consigliato è Wondershare Filmora, che oltre ad offrire un'interfaccia anche'essa estremamente intuitiva, permette di combinare formati diversi di file multimediali e offre alcuni file audio non coperti da copyright, utilizzabili quindi per dare una colonna sonora alla creazione. In caso il progetto fosse più ambizioso, il programma prevede l'acquisto di effetti video, anch'essi royalty free.



Se da una parte la facilità di utilizzo viene assicurata dalla scelta della modalità "semplice", per gli utenti più intraprendenti si trova dall'altra la modalità avanzata. Grazie alla prima, il video verrà montato direttamente dal software, grazie a un algoritmo, e l'unico compito rimasto all'editor sarà quello di caricare i video e la musica. Per quanto riguarda la seconda, essa presenta più funzioni, quali ad esempio la modalità "Action Cam" (utile a migliorare ad esempio i video girati con telecamere cosiddette "d'azione", come la GoPro) o la possibilità di ottimizzare l'immagine, regolandone colori e velocità dei frame, di utilizzare temi raccolti per categoria, per non parlare dell'Instant-Cutter, utilizzabile per tagliare o unire insieme le clip.



Mentre nell'utilizzo del primo software citato era il formato del primo video a stabilire quale sarebbe stato il risultato finale, in questo caso dopo l'avvio del programma si può selezionarne uno tra Widescreen (16:9), Standard (4:3), Smartphone (9:16) o Instagram (1:1), al quale si adatteranno le varie clip. Una volta aperto il nuovo progetto, i video da montare insieme potranno essere importati dal menù "file" (o anche semplicemente trascinandoli nel riquadro apposito) e in seguito disposti nella timeline, dove l'utente potrà utilizzare a proprio piacimento le varie funzioni offerte dal programma.



L'unica pecca, se così si può chiamare, della versione gratuita, è che al video terminato verrà apposto il logo del software, che potrebbe però essere rimosso sottoscrivendo un abbonamento del costo di circa 40€ l'anno o acquistare la licenza per 59.99€.

OpenShot

La terza opzione di video maker gratis per coloro che si affacciano solo ora al mondo del video editing è OpenShot, pensato originariamente per terminali che montano Linux, ma ora disponibile nella sua versione beta anche su Windows e iOS. Un software dall'interfaccia ordinata e intuitiva, consente di svolgere il montaggio video con molteplici formati multimediali (garantito dall'integrazione con FFmpeg) grazie al semplice pattern drag & drop, ovvero trascina e rilascia, direttamente sulla timeline e con la disponibilità di anteprima. Sono disponibili filtri ed effetti, il correttore di colore e luminosità, la dissolvenza tra una clip e l'altra, transizioni e animazioni, e addirittura uno strumento per l'utilizzo di blue e green screen.



Per i più avventurosi, l'estensione Blenderper permette di realizzare video in 3D, ad esempio nel formato dei titoli. Per definire ancora meglio l'intuitività dell'interfaccia, basti pensare alla possibilità di scrolling e zoom della timeline, che lo rendono uno dei programmi editing video completi tra quelli disponibili gratuitamente.

DaVinci Resolve

Per coloro che si vogliono cimentare con maggiore impegno e difficoltà nel video editing (e che possono vantare conoscenze pregresse nel campo), DaVinci Resolve , sviluppato da Blackmagic, è uno strumento talmente complesso e professionale da essere utilizzato anche dai registi di Hollywood; il software non comprende tra le sue funzioni solo il montaggio, le transizioni e l'uso di effetti e correzione del colore, ma anche l'editing del suono, che necessita di conoscenze già acquisite. È possibile scaricare la versione 16 del programma anche gratuitamente (ovviamente priva di molte funzioni), previa iscrizione al sito, mentre la versione completa prevede un costo di 325€.



DaVinci offre anche Fusion, un'altra applicazione inizialmente stand-alone, che consente l'uso di quattro moduli di produzione video di fascia alta per l'editing, grazie ai quali lavorare su correzione del colore, la creazione stessa di effetti video e audio e motion graphics.

Blender

Blender consente di lavorare anche con animazioni e composizione, dato che è adatto anche al rendering di immagini tridimensionali oltre che bidimensionali. Non è certo un programma per neofiti, essendo completo di funzionalità per mappature UV, simulazioni di fluidi, di rivestimenti, particelle e tanto altro - nonché della possibilità di realizzare applicazioni e giochi in 3D. Un punto a sfavore di questo software è la sua complessità nell'utilizzo e la mancanza di istruzioni e tutorial, ma la resa finale dei progetti è quella capace di fare la differenza.