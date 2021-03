Elettropompe: come scegliere quella ideale? Te lo dice Comid! Comid, leader nel settore delle pompe sommerse

Leader nel settore delle pompe sommerse, Comid accompagna il cliente nella scelta della miglior soluzione a seconda delle esigenze.

Perché è importante distinguere, vista la vastità di prodotti che esistono in questo settore.

E già il sito internet di Comid aiuta in questo senso, permettendo all'utente innanzitutto di comprendere cosa siano le elettropompe: «Quando si necessità di spostare dei fluidi da un qualsiasi tipo di vano recipiente verso l’alto (oppure orizzontalmente) ciò di cui si necessita è una pompa elettrica. Quando i fluidi si trovano in vani (i pozzetti) che sono situati ad una certa profondità, ciò di cui abbiamo bisogno è, ad esempio, una tipologia di pompa sommersa per pozzi».

E ovviamente tutto ciò che riguarda la portata della pompa (la quantità di fluido che lo strumento è in grado di spostare al minuto), la prevalenza (l'altezza alla quale riesce a spingere il fluido), e ogni altra indicazione utile in materia.

In base a ciò, Comid accompagna alla miglior scelta a seconda della tipologia:

- una pompa sommersa per acque nere: generalmente installata all'interno dei pozzi neri

- una pompa sommersa per acque chiare: installate spesso all'interno di pozzi per prelevare acqua pulita anche a fini irrigui

- una pompa di superficie: ideale per il pompaggio delle acque chiare, reflue o cariche per la funzione di aspirare e scaricare. Si pensi ad un pozzo, all'irrigazione del giardino o semplicemente allo svuotamento di una piscina; in tutti questi casi è uno strumento assolutamente indispensabile.

Insomma tutte le indicazioni necessarie per evitare il fai da te, errore comune che porta a diversi problemi come è possibile riscontrare sui vari forum di settore.

In definitiva è importantissimo ai fini della scelta di un'elettropompa, affidarsi ai criteri di affidabilità e competenza: Comid è garanzia di affidabilità e commercializza i migliori prodotti del settore, da Pedrollo a Lowara a Darf a Caprari. Una garanzia, insomma, di prodotti di qualità.

Comid punta così a garantire assoluta soddisfazione da parte del cliente puntando su marchi storici e dunque sulla loro affidabilità.

Una filosofia che Comid applica da 25 anni, garantendo sempre standard di professionalità altissimi.