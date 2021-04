GoDaddy: leadership femminile ed empowerment del business Questi i temi del prossimo GoDaddy Talks

GoDaddy, la società di hosting leader nel mondo, da sempre al fianco dei propri utenti, si dimostra nuovamente alleata degli imprenditori dell’oggi, con un altro percorso di formazione a fruizione gratuita: i GoDaddy Talks. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 8 aprile alle ore 17 sulla pagina Facebook della società.

Giunta alla seconda edizione, in una veste completamente rinnovata, questa serie di dibattiti moderati da Veronica Benini aka La Spora, imprenditrice digitale e consulente strategica in marketing al femminile, danno una spinta al rilancio dell’imprenditoria e alla funzione che le donne hanno in questa transizione verso la leadership.

In questo secondo appuntamento infatti, l’ospite dello speech sarà Riccarda Zezza, una delle 40 imprenditrici sociali che guidano l’innovazione di genere nel mondo, secondo Ashoka. Riccarda è una delle esponenti femminili di maggior spicco per quanto riguarda il tema dell’empowerment delle donne e la loro ascesa verso il successo e il raggiungimento dei vertici aziendali.

Oggi sono soprattutto gli uomini ad essere al posto di guida e ad avere le leve per il cambiamento. Inconsciamente, volontariamente o involontariamente, seguendo tradizioni culturali innate e pressioni sociali, le donne non sono sufficientemente presenti dove possono essere una forza trainante e avere un impatto.

Tra le grandi azioni concrete mosse da Riccarda in questa opera di parità di genere vi è la scommessa vinta nella creazione di LIFEED (precedentemente nota come MAAM, Maternity as a master), azienda che ha ideato, la quale distribuisce una piattaforma di “augmented training” che permette di trasformare gli eventi della vita (come la maternità e la paternità, ad esempio) in soft skill, competenze sempre più richieste dalle aziende soprattutto nel settore digitale e discipline del futuro. Di cosa si tratta? Sono le cosiddette discipline STEM (scienze, tecnologie, ingegneria e matematica) le quali sono al centro del dibattito circa ciò che sarà più richiesto e necessario nel futuro del mondo del lavoro. Sono infatti sempre più presenti negli elementi della vita quotidiana di tutti: nell'ambiente professionale come nella vita personale, l'importanza di investire in questi ambiti è determinante. La transizione digitale sta avanzando rapidamente: nel 2020, tra le 10 professioni più ricercate in Europa, 8 professioni sono direttamente collegate a STEM: responsabile della protezione dei dati, ingegnere nel campo dell'intelligenza artificiale, Community Management, specialista della sicurezza informatica, Ingegnere DevOps, Data Analyst, ecc.

Tuttavia oltre ad aver ideato il metodo del Life Based Learning, Riccarda ha oltre 15 anni di esperienza lavorativa nella comunicazione e management in aziende come Pirelli, Nokia e Microsoft, e ha co-fondato Piano C, vincitore della Medaglia del Presidente della Repubblica e del premio come “Best social innovator in Europe” della Banca Europea per gli Investimenti.

Il contributo che la Zezza darà durante il suo intervento, guidata dalle domande della speaker che si muoveranno nella direzione di creare una rete di dibattito informativo ed esplicativo, saranno su come trasformare il proprio business ideale in un’attività di successo, senza trascurare gli aspetti permeanti della vita di ogni donna e della propria socialità.