Papa Francesco: "Dalle macerie può nascere un’opera d’arte" Così il pontefice durante la celebrazione della veglia di Pasqua

Papa Francesco ha presieduto la celebrazione della veglia di Pasqua, in una basilica di San Pietro con pochi fedeli. "Oltre tutte le sconfitte, il male e la violenza, oltre ogni sofferenza e oltre la morte - ha detto il Pontefice - il Risorto vive e conduce la storia". "Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un'opera d'arte - ha detto Papa Francesco -, anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una storia nuova. Egli ci precede sempre: nella croce della sofferenza, della desolazione e della morte, così come nella gloria di una vita che risorge, di una storia che cambia, di una speranza che rinasce. E in questi mesi bui di pandemia sentiamo il Signore risorto che ci invita a ricominciare, a non perdere mai la speranza", ha aggiunto il pontefice. (ITALPRESS).