Papa: «Politica non lasci bisognosi senza tutele» Messaggio di Pasqua del Pontefice per poveri e giovani: «Costretti a star lontani da scuola»

"Il Crocifisso Risorto è conforto per quanti hanno perso il lavoro o attraversano gravi difficoltà economiche e sono privi di adeguate tutele sociali. Il Signore ispiri l’agire delle autorità pubbliche perché a tutti, specialmente alle famiglie più bisognose, siano offerti gli aiuti necessari a un adeguato sostentamento. La pandemia ha purtroppo aumentato drammaticamente il numero dei poveri e la disperazione di migliaia di persone". Lo ha detto Papa Francesco in occasione della benedizione Urbi et Orbi in piazza San Pietro.

E sui giovani il Pontefice ha dichiarato: «Gesù risorto è speranza pure per tanti giovani che sono stati costretti a trascorrere lunghi periodi senza frequentare la scuola o l'università e condividere il tempo con gli amici. Tutti - osserva Francesco - abbiamo bisogno di vivere relazioni umane reali e non solamente virtuali, specialmente nell'età in cui si forma il carattere e la personalità»