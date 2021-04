Migliori robot aspirapolvere: guida definitiva La maggior parte delle scelte deve essere effettuate in base alle nostre esigenze

La tecnologia, per quanto riguarda i dispositivi di pulizia sul mercato, ha fatto enormi passi da gigante negli ultimi anni. Oggi si può godere di un dispositivo davvero eccezionale: il robot aspirapolvere. Se qualche anno fa i modelli che erano stati messi in commercio erano più che altro dei prototipi, abbastanza rudimentali, sotto certi punti di vista, oggi parliamo di prodotti davvero eccellenti e molto performanti.

A cosa servono i robot aspirapolvere?

Ma cos’è e a cosa serve un robot aspirapolvere? Molto semplice. Si tratta di un piccolo elettrodomestico, il quale funziona senza fili, a batteria, e sostanzialmente in totale autonomia. Può spostarsi sul pavimento, raggiungendo anche gli angoli più remoti della casa, evitando ostacoli e pulendo in maniera certosina. Generalmente si possono programmare, quotidianamente o settimanalmente, e agiscono totalmente da soli. Va da sé che il vantaggio sia davvero enorme: non c’è la necessità di trasportare un’aspirapolvere pesante ed ingombrante in giro per casa, ma basta programmare il nostro robot per pulire il pavimento.

Quali sono i migliori robot aspirapolvere?

Sono ormai differenti i produttori di aspirapolvere robot. Tra questi troviamo, per esempio, i modelli iRobot Roomba. Questi sono tra i più famosi sul mercato, almeno quello italiano. Sono tantissime le catene di negozi, sia online che fisici, che propongono modelli di questo tipo. Si tratta di un’azienda americana, molto valida e che mette a disposizione modelli performanti e non economici: partiamo dai 300 euro in su, sicuramente. Altra azienda molto importante è la Neato. Anche in questo caso parliamo di un’azienda statunitense, leader del mercato. In questo caso, i robot aspirapolvere sono dotati di un eccellente sistema di navigazione: tutti i modelli son dotati di funzioni di mappatura delle stanze con scansione laser. Molto validi anche i modelli Botvac, caratterizzati da una forma particolare a U. Anche in questo caso si parla di fascia di prezzo abbastanza alta, ma di prestazioni fantastiche. Ma persino la Xiaomi si è dedicata alla produzione di prodotti di qualità.

Come scegliere il migliore robot aspirapolvere

Poiché parliamo di una tecnologia in forte espansione ed evoluzione, le caratteristiche e i prezzi possono variare in maniera molto significativa. Per questo motivo, il consiglio è di fare un salto su migliorirobotaspirapolvere.com, per rimanere sempre aggiornati sulle varie novità tecnologiche. Detto questo, ci sono alcune cose di cui possiamo tener conto per effettuare un acquisto adeguato. Senza dubbio, la scelta di un sistema di navigazione intelligente di buona qualità è essenziale. Sul mercato attuale, il migliore è quello al laser: questo funziona anche in condizioni non ottimali di illuminazione. Ma bisogna tener conto anche della visuale di navigazione, della copertura del pavimento, delle dimensioni e delle caratteristiche legate all’aspirazione o al lavaggio: alcuni modelli hanno la funzione due in uno, altri, invece, possono soltanto aspirare o lavare. Va da sé che la maggior parte delle scelte devono essere effettuate in base alle nostre esigenze.

Quali sono i robot aspirapolvere economici?

Ci sono, poi, alcuni modelli prodotti da brand i quali riescono a mantenere dei costi molto bassi. Per esempio, parliamo di IKOHS, di Bagotte, Ilife e Severin. In questi casi, i modelli messi in commercio possono avere prezzi inferiori ai 200 euro. I robot aspirapolvere sono degli elettrodomestici di altissima utilità e che possono facilitarci le operazioni di pulizia in maniera molto significativa. La scelta, però, dev’essere sempre oculata e dettata dalle esigenze nostre.