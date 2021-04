Covid, Abrignani: "Manca ultimo mezzo miglio" "Se tutto va bene in 6- 8 settimane saremo fuori"

Il messaggio che deve passare e' che siamo all'ultimo mezzo miglio. Stanno arrivando i vaccini, abbiamo gia' vaccinato una decina di milioni di italiani. Arriviamo a 25-30 milioni di vaccinati entro un mese e mezzo o due e avremo la svolta. Se tutto va bene in 6-8 settimane saremo fuori". Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, Sergio Abrignani, immunologo dell' Universita' Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico (Cts).

"Due mesi fa - ha detto - la Gran Bretagna era come siamo noi ora, l'obiettivo che dobbiamo avere noi e' arrivare, a inizio giugno dov'e' ora la Gran Bretagna. E' possibile. Si tratta di vaccinare tutti i suscettibili, sono 10-11 milioni di persone, piu' un'altra frazione. Oggi siamo a 300 mila dosi di vaccino al giorno, L'obiettivo e' vaccinare in due mesi almeno altri 20 milioni di italiani e sfiorare i 30 milioni di vaccinati a inizio estate e saremo come la Gran Bretagna ora, con 10-20 morti al giorno, e riapriremo tutto. Sembra una cosa distantissima oggi, ma in Gran Bretagna erano come noi due mesi fa".

(ITALPRESS).