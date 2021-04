Regioni: domani conferenza in seduta straordinaria A convocarla il presidente Stefano Bonaccini

Il presidente Stefano Bonaccini ha convocato la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in seduta straordinaria per l'8 aprile alle ore 14.00 (esclusivamente in videoconferenza) anche in vista del successivo incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) previsto nella seduta della Conferenza Unificata (convocata dal Ministro Mariastella Gelmini alle ore 17.00).

La Conferenza delle Regioni affrontera' pero' anche altri temi fra cui: Salute, Proposta di riparto delle disponibilita' finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2021; Valutazioni sulla proposta di documento recante Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro; Agricoltura (Intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) relativo gli anni 2021 e 2022 per un importo complessivo di € 3.915.095.032); Affari Istituzionali e Generali (Proposta di tabella di individuazione delle risorse regionali concesse per la gestione associata di funzioni comunali nell'anno 2020 ai fini del riparto del Fondo per l'associazionismo intercomunale anno 2021); Agenda Digitale (Proposta di documento in materia di Agenda Digitale per il PNRR); Infrastrutture, mobilità e governo del territorio (Proposta di documento di osservazioni al DDL in materia di rigenerazione urbana, da inviare alla Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica).