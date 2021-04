Vaccino, Draghi: "Astrazeneca raccomandato a over 60" "Nessun dubbio sul raggiungimento degli obiettivi"

La prima cosa da capire e' che bisogna seguire le linee guida espresse dal ministro Speranza e dal Cts, la raccomandazione e' usare AstraZeneca per coloro che hanno piu' di 60 anni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. La disponibilita' di vaccini non e' calata, i numeri sono tornati come prima di Pasqua e il trend sta risalendo.

Non ho dubbi sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti" ha precisato Draghi che ha continuato: "Il rischio di decesso e' massimo per coloro che hanno piu' di 75 anni, quindi bisogna vaccinare prioritariamente i piu' anziani. Figliuolo uscira' con una direttiva sulle regioni, smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani, i ragazzi, psicologi di 35 anni. Ci sono regioni molto avanzate con tante diversita', alcune molto insospettabili, per le regioni che sono molto avanti e' chiaro che sara' piu' semplice riaprire. C'e' la volonta' di vedere le prossime settimane come settimane di riaperture e non di chiusure. La data del 30 aprile e' la scadenza dell'ultimo decreto, ma si dice anche che se l'andamento delle vaccinazioni e dei contagi mostrasse la possibilita' si possono riconsiderare le cose anche prima del 30 aprile, ma avere delle date significa che io conosca i parametri a una certa data", ha aggiunto Draghi.

(ITALPRESS)