Vaccino, al via consegna di oltre 1,5 milioni dosi Pfizer Il nuovo decreto legge sarà valido dal 26 aprile al 31 luglio

Inizierà oggi la consegna alle Regioni di oltre 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer di previsto arrivo in mattinata presso gli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia. Le dosi verranno consegnate direttamente alle strutture designate dalle Regioni, per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione.

Intanto il ministro degli Affari regionali, Mariastella Gelmini: "Il coprifuoco evoca brutte cose, in tutti noi c'è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consentire al virus di ripartire. Abbiamo proposto le ore 22 perché abbiamo ascoltato il Cts. Il Governo è fiducioso che i comportamenti corretti ci porteranno a passare dalle 22 alle 23, poi alle 24 per poi toglierlo, ma non mi sento di dare tempi. Penso che forse oltre 11 regioni passeranno al giallo. Il passaggio al giallo avverrà per molte Regioni, ma gestiamo la libertà riconquistata con grande prudenza, il passaggio alla zona gialla è una conquista degli italiani che hanno fatto sacrifici, ma ci vuole grande prudenza, il virus è invisibile ma non è scomparso".

Il nuovo decreto legge con le misure anti-Covid, che sarà valido dal 26 aprile al 31 luglio, è atteso a ore al Consiglio dei ministri, sebbene fino ieri sera non risultasse convocato.