Case green, cosa è la Direttiva e quanto costerà ai proprietari Il voto e' passato con 370 sì, 199 no e 46 astenuti: la neutralità climatica entro il 2050

La Direttiva Case Green è stata definitivamente approvata dal Parlamento Europeo. Il voto e' passato con 370 sì, 199 no e 46 astenuti. Con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, questa direttiva ambiziosa introduce una serie di misure volte a rendere gli edifici residenziali dell'UE più efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili.

Cosa prevede la Direttiva

Edifici nuovi:

A partire dal 2027, tutti gli edifici nuovi dovranno essere ad energia quasi zero (nZEB).

L'utilizzo di energie rinnovabili per coprire il fabbisogno energetico degli edifici nZEB sarà obbligatorio.

Edifici esistenti:

Entro il 2030, gli edifici residenziali esistenti dovranno raggiungere almeno la classe energetica E.

Entro il 2050, tutti gli edifici residenziali dovranno essere ad emissioni zero.

Per facilitare la riqualificazione energetica, la Direttiva introduce misure come incentivi finanziari, formazione per i professionisti del settore edile e sistemi di etichettatura energetica degli edifici.

Altri aspetti salienti

La Direttiva si applica a tutti gli edifici residenziali, sia pubblici che privati.

Gli Stati membri avranno la flessibilità di recepire la Direttiva nel proprio ordinamento nazionale, tenendo conto delle specificità del loro contesto.

La Commissione europea monitorerà l'attuazione della Direttiva e presenterà un rapporto al Parlamento Europeo e al Consiglio entro il 2028.

Benefici attesi

Riduzione delle emissioni di gas serra: la Direttiva contribuirà a ridurre le emissioni di gas serra del settore edile, che rappresenta circa il 40% del consumo energetico totale dell'UE.

Migliore efficienza energetica: gli edifici nZEB e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti porteranno a un risparmio sulle bollette energetiche per i cittadini.

Creazione di posti di lavoro: la Direttiva stimolerà la crescita del settore delle energie rinnovabili e dell'edilizia sostenibile, creando nuovi posti di lavoro.

Sfide e implicazioni

Costi: la riqualificazione energetica degli edifici esistenti potrebbe essere costosa. La Direttiva prevede misure per facilitare l'accesso ai finanziamenti, ma saranno necessari ulteriori sforzi per rendere la riqualificazione energetica accessibile a tutti.

Competenze: la Direttiva richiede competenze specifiche nel settore edile per la progettazione e la costruzione di edifici nZEB e per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Sarà necessario formare e aggiornare i professionisti del settore edile.

Comprensione e coinvolgimento dei cittadini: è importante informare e coinvolgere i cittadini sui benefici della Direttiva e sulle loro responsabilità.

Il costo per adeguare un'abitazione alla Direttiva Case Green

Edifici nuovi: la costruzione di un edificio nZEB è generalmente più costosa di un edificio tradizionale. Tuttavia, i costi aggiuntivi possono essere compensati dai risparmi sulle bollette energetiche nel lungo termine.

Edifici esistenti: il costo della riqualificazione energetica varia a seconda dell'età dell'edificio, delle sue dimensioni, delle sue condizioni e delle misure necessarie per raggiungere la classe energetica richiesta.

Interventi necessari

Isolamento termico: l'isolamento delle pareti, del tetto e del pavimento è uno degli interventi più efficaci per migliorare l'efficienza energetica di un edificio. Il costo varia a seconda del tipo di materiale isolante utilizzato e della superficie da isolare.

Impianti di riscaldamento e raffrescamento: la sostituzione di vecchi impianti con sistemi ad alta efficienza energetica può portare a un risparmio significativo sui consumi energetici.

Infissi: la sostituzione di vecchi infissi con serramenti a bassa emissività può migliorare l'isolamento termico e ridurre le dispersioni di calore.

Energie rinnovabili: l'installazione di pannelli solari o altri sistemi di generazione di energia rinnovabile può contribuire a ridurre l'impatto ambientale dell'edificio e a migliorare l'efficienza energetica.

Manodopera

Il costo della manodopera varia a seconda del paese, della regione e della complessità degli interventi.

Incentivi finanziari

Esistono diversi incentivi finanziari a livello nazionale e europeo per facilitare la riqualificazione energetica degli edifici. Questi incentivi possono ridurre significativamente il costo degli interventi.

Stime approssimative

Edifici nuovi: il costo per costruire un edificio nZEB può variare da 100 a 200 euro al metro quadro in più rispetto a un edificio tradizionale.

Edifici esistenti: il costo della riqualificazione energetica può variare da 50 a 200 euro al metro quadro, a seconda degli interventi necessari.

In generale, è consigliabile richiedere un preventivo a un professionista qualificato per ottenere una stima precisa del costo per adeguare la propria abitazione alla Direttiva Case Green.

Inoltre, è importante considerare i benefici a lungo termine derivanti dalla riqualificazione energetica, come il risparmio sulle bollette energetiche, l'aumento del valore dell'immobile e il miglioramento del comfort abitativo.