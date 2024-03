Papa Francesco non legge omelia della Domenica delle Palme E' la prima volta che un Pontefice non legga l'omelia: Francesco aveva voce affaticata

Papa Francesco non ha letto l'omelia che aveva preparato per la messa delle Palme. Introducendo i riti aveva mostrato una voce affaticata. Alla fine della lettura del Vangelo è seguito un momento di silenzio, poi direttamente il Credo senza l'omelia del Papa . E' la prima volta che un Pontefice non fa l'omelia per la Domenica delle Palme.

Al termine della Messa della Domenica delle Palme, ha detto di assicurare la preghiera "per le vittime del vile attentato terroristico compiuto l'altra sera a Mosca", definendo le stragi "azioni disumane" che offendono Dio, il quale ha comandato 'non ucciderai'".

E poi ha invocato la preghiera per la "martoriata Ucraina", chiedendo ai fedeli di non dimenticarla. "Preghiamo per tutti i fratelli e sorelle che soffrono a causa della guerra. In modo speciale penso alla martoriata Ucraina, dove tantissima gente si trova senza elettricità a causa degli intensi attacchi contro le infrastrutture, che oltre a causa morti e sofferenza, comportano il rischio di una catastrofe umanitaria di ancora pià ampie dimensioni", ha detto il Pontefice. "Per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina"