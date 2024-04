Come arredare un ufficio: gli step fondamentali da seguire Un ufficio ben arredato favorisce la produttività e il benessere dei dipendenti

Per lavorare in modo organizzato ed efficiente, non basta un personale ben formato ma ci vogliono anche spazi arredati in modo più accurato possibile. Un ufficio arredato con eleganza e funzionalità, infatti, crea le condizioni migliori per operare; tuttavia, arredare è un processo che necessita di diverse attenzioni da destinare sia all'estetica sia alla funzionalità. Solo in tale maniera, date vita a uno spazio che influenza positivamente la produttività e il benessere dei dipendenti. Detto ciò, arriva il momento di passare all'azione, suggerendovi e aiutandovi ad arredare l'ufficio in maniera efficace.

Pianificare lo spazio

Piantina alla mano, è fondamentale pianificare gli spazi dell’ufficio tenendo in considerazione le esigenze specifiche della vostra attività. D'altra parte, occorre anche studiare una disposizione dei mobili che favorisca la comunicazione e la collaborazione tra i dipendenti, riservando allo stesso tempo dello spazio ai corridoi e agli ambienti di servizio, come ad esempio quelli per organizzare la raccolta differenziata.

Scegliere i mobili

Arriva finalmente il momento di riempire il vostro ufficio, investendo in mobili confortevoli e funzionali. La risposta che cercate è l’arredamento per l’ufficio su Ufficiodiscount.it, il partner che vi propone tutto il meglio per i vostri ambienti di lavoro. Conviene oggi ordinare tutto l'arredo e gli accessori per l'ufficio online per accedere a una vasta gamma di prodotti delle migliori marche a ottimi prezzi, ricevendo comodamente a domicilio in tempi brevi. Il negozio virtuale vi aiuta a scegliere una buona sedia operativa o direzionale per l’ufficio, ponendo l'accento sulle differenze tra i materiali, i colori, gli accessori.

Di solito, le sedie operative con supporti regolabili in base alle singole esigenze pensate per tutti i dipendenti che trascorrono la maggior parte della giornata alla scrivania, rappresentano una scelta da soppesare attentamente. A proposito di scrivanie, al giorno d'oggi si usano sempre di più le scrivanie alte dove i dipendenti lavorano in piedi oppure seduti su sgabelli. Sono sicuramente una scelta moderna ma dipende dal tipo di attività svolta.

Non possono poi mancare scrivanie e poltrone per gli uffici direzionali ma anche elementi dedicati all'archiviazione come scaffali, armadietti e cassettiere, senza dimenticare tutta la cancelleria per l’ufficio, sempre da ordinare online.

Illuminare

L'illuminazione gioca un ruolo fondamentale in casa tanto quanto in ufficio; utilizzate quindi una sapiente combinazione tra luce naturale e artificiale per evitare l'affaticamento visivo. Oltre all'illuminazione generale, ogni postazione di lavoro dovrebbe essere dotata di un punto luce a sé che si possa regolare sia in altezza che in intensità.

Selezionare i colori

Naturalmente, i mobili e l'arredamento per l'ufficio non possono essere scelti a casaccio ma occorre fare scelte ponderate seguendo un fil rouge che potrebbe essere il colore. In linea di massima, in un ufficio è bene che ci siano dei colori neutri e rilassanti soprattutto per le pareti e gli arredi principali. I tocchi di colore spesso si riservano a decorazioni e accessori di vario genere. È importante dare un accenno in più con colori vivaci che contribuiscano a migliorare l'umore; ciononostante, non bisogna mai esagerare con i colori né tantomeno con le decorazioni altrimenti lo spazio potrebbe risultare pesante e distrarre.