La senatrice campana Castellone incontra Patrik Zaki: "Tutelare la libertà" Lunedì 15 aprile 2024 alle ore 16:30 sarà presente in Senato anche Flavia Carlini, attivista

Lunedì 15 aprile 2024 alle ore 16:30 saranno presenti in Senato Flavia Carlini, attivista e divulgatrice, e Patrick Zaki, attivista e divulgatore, per presentare i loro rispettivi libri "Noi vogliamo tutto" e “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia”, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani.

L’evento è organizzato dalla Vice Presidente del Senato Mariolina Castellone. Il focus della discussione sarà la tutela del diritto al dissenso e della libertà di espressione, attraverso il racconto di due storie importanti di attivismo e partecipazione civica come quelle di Patrick Zaki e Flavia Carlini.