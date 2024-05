Papa: niente omelia, ma dialogo coi bambini "Gesù perdona sempre" Presenti anche la premier Meloni, il sindaco Gualtieri e l'attore Lino Banfi

Papa Francesco è a piazza San Pietro dove presiede la messa nella Giornata Mondiale dei Bambini. Presenti alla celebrazione anche la premier Giorgia Meloni e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

L'attore Lino Banfi è tra le persone che ha presentato i doni, nel momento liturgico dell'offertorio, nel corso della messa di Papa Francesco a Piazza San Pietro per la Giornata Mondiale dei Bambini.

Il Papa dopo il Vangelo sceglie, per la sua omelia, di non fare un discorso ma di instaurare un dialogo con i bambini a Piazza San Pietro, invitandoli a rispondere alle domande ea ripetere i concetti. "Non dimenticate questo: Gesù perdona tutto e perdona sempre - ha detto Papa Francesco - e noi dobbiamo avere l'umiltà di chiedere perdono". Poi ha aggiunto: "Noi siamo felici perché crediamo, la fede ci fa felici e crediamo in Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo" nel giorno in cui la Chiesa celebra la Trinità, un concetto che "non è facile", soprattutto quando si deve spiegare lo Spirito Santo. Papa Francesco, sempre rivolto ai bambini, ha concluso: "Pregate per noi, pregate per i genitori, pregate per i nonni, pregate per i bambini ammalati" e "soprattutto pregate per la pace perché non ci siano le guerre"

Il PAPA , al termine dell'Angelus in piazza San Pietro per la Giornata Mondiale dei Bambini, ha invitato a salutare i nonni. ''Un applauso ai nonni'', dice il Pontefice che ha poi ringraziato padre Enzo Fortunato per l'organizzazione della due giorni: ''Ha fatto tanto''. Ora ci sarà il monologo sui bambini di Roberto Benigni al quale assisterà anche il PAPA . (