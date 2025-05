Si sceglie il nuovo Papa: i 10 nomi più utilizzati nella storia In questa graduatoria che vi proponiamo sono riassunti i nomi più utilizzato nella storia: al primo

Come si chiamerà il nuovo Papa? Il Conclave per l'elezione del nuovo Papa è iniziato ufficialmente stamane, con la Messa "Pro eligendo Romano Pontifice" alle ore 10 nella Basilica di San Pietro, presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re. I cardinali favoriti per la successione a Francesco sono 12. Si tratta di Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede; Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme; Luis Antonio Tagle, filippino; Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Cei; Joseph William Tobin, statunitense; Blase Cupich, 76 anni, statunitense; Peter Erdo, 72 anni, arcivescovo di Budapest e primate d’Ungheria; Jean-Marc Aveline, arcivescovo Metropolita di Marsiglia; José Tolentino de Mendonça, di Madeira; Fridolin Ambongo Besungu, congolese; Fernando Filoni, diplomatico; Robert Francis Prevost, statunitense.

Per l'elezione del nuovo Papa sarà necessario raccogliere almeno 89 voti. A quel punto, il decano del Collegio cardinalizio si rivolgerà all’eletto in latino, chiedendogli: «Accetti la tua elezione, canonicamente avvenuta, a Sommo Pontefice?». Dopo la risposta affermativa, seguirà un’ulteriore domanda: «Con quale nome desideri essere chiamato?». L’eletto risponderà con la formula «Vocabor» - ovvero 'Sarò chiamato - seguita dal nome scelto e dall’eventuale numero ordinale. In questa graduatoria che vi proponiamo sono riassunti i nomi più utlizzitato nella storia: al primo posto c'è 'Giovanni' utilizzato ben 21 volte, al 2° posto c'è invece Gregorio con 16.

Ecco l'elenco dei nomi più utilizzati dai Papi

Giovanni – 21 volte

Gregorio – 16 volte

Benedetto – 15 volte

Clemente – 14 volte

Innocenzo – 13 volte

Leone – 13 volte

Pio – 12 volte

Stefano – 9 volte

Bonifacio – 8 volte

Urbano – 8 volte