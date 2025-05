Papa Leone XIV e la passione per il calcio: ecco la squadra per cui tifa Sono ore di grande emozione per la nomina del nuovo Papa, avvenuta nel pomeriggio di giovedì

a cura di

Arturo Minervini

venerdì 9 maggio 2025 alle 11:48



Ai microfoni de Il Messaggero Padre Giuseppe Pagano, che lo conosce personalmente, ha svelato la grande passione per il calcio del nuovo Pontefice.