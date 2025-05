Momenti di commozione: 6 film che vi faranno sicuramente piangere Ecco alcuni suggerimenti sui film che vi faranno consumare molti fazzoletti

Siete di natura sensibile? Allora dovete appartenere a quel gruppo di persone che si lasciano facilmente andare alle lacrime per un film. Non c'è bisogno di vergognarsene. Alcuni film sono stati realizzati per far piangere anche i più cinici.

Ognuno di noi ha un livello di sensibilità diverso. Qualcuno si commuove fino alle lacrime per una bella storia d'amore, un altro per un dramma di guerra. Il cinema mondiale offre molti film che vi faranno commuovere più di una volta. Se non avete paura di piangere al cinema, ecco alcuni suggerimenti sui film che vi faranno consumare molti fazzoletti.

La custode di mia sorella

Questo dramma familiare del 2009 è un film che anche i più cinici apprezzeranno. L'adolescente Katherine sta lottando contro il cancro, la sua giovane vita si svolge principalmente dal suo letto d'ospedale e l'intera famiglia di cinque persone ruota intorno alla sua diagnosi. Inoltre, la sorella minore Ana, che ha solo undici anni, è diventata una donatrice involontaria e contribuisce a mantenere in vita la sorella. Ma per quanto tempo sarà possibile? Ana dovrà accettare di non poter prendere decisioni sul proprio corpo? Il film offre molti momenti drammatici che colpiscono lo spettatore. È molto interessante vedere l'attrice Cameron Diaz, altrimenti comica, che interpreta il personaggio di una madre disperata che lotta per la vita della figlia malata. Sui siti di cinema, il film viene descritto dagli spettatori come uno dei più tristi che abbiano mai visto.

La vita è bella

Il film, vincitore del premio Oscar nel 1997, si colloca tra i migliori del cinema italiano. È stato diretto da Roberto Benigni, che ha anche interpretato il ruolo di protagonista. È un film molto commovente, che dimostra l'importanza dell'amore e della famiglia. La storia è quella di un cameriere che un giorno si innamora e ha un figlio di nome Giosuè. Tuttavia, a causa delle sue origini ebraiche, lui e il figlio piccolo vengono mandati in un campo di concentramento. Per proteggere il figlio dalla crudeltà dei nazisti e dagli orrori del campo, gli dice che questo è solo un gioco preparato per il suo compleanno. Roberto Benigni ha fatto un ottimo lavoro nel ruolo e nella regia - ha vinto un Oscar per il suo lavoro e il film è stato il miglior film in lingua straniera dell'anno.

Amabili resti

“Mi chiamo Susie Salmon. Avevo quattordici anni quando sono stata uccisa”. Questo monologo è l'incipit del film di Peter Jackson, Un legame stretto. È il primo film realizzato dal regista dopo la trilogia del Signore degli Anelli. Susie aveva davvero 14 anni quando fu uccisa. Nell'aldilà, la ragazza segue la vita della sua famiglia, che viene drammaticamente colpita da questo evento. Il padre, interpretato da Mark Wahlberg, cerca disperatamente di trovare l'assassino, la madre (Rachel Weisz) affronta la morte della figlia scappando e la sorella minore decide di rischiare per aiutare nelle indagini. Il film è uno spettacolo visivo bellissimo e commovente. Peter Jackson mostra due livelli: una famiglia infelice che affronta una grande perdita e l'aldilà che, secondo il regista, potrebbe attenderci quando lasciamo questo mondo.

Io e Marley

Jennifer Aniston, Owen Wilson e un Labrador di due chili, tutt'altro che un cane obbediente. Sembra una commedia? Sì, Io e Marley è effettivamente una commedia. Ma è anche un film che vi porterà inaspettatamente alle lacrime. E credetemi, in questo caso userete molti fazzoletti. Il regista David Frankel ha realizzato un film commerciale di successo, Il diavolo veste Prada. Con Marley and Me, invece, ha mostrato come possono essere tredici anni di vita accanto a un cane amato che diventa più di un semplice animale domestico.

Million Dollar Baby

Il film di Clint Eastwood del 2004 ha vinto quattro premi Oscar: miglior film, miglior regia, miglior attrice e miglior attore non protagonista. Il film è ambientato nel mondo della boxe, ma non aspettatevi nulla di simile a Rocky. Al contrario, si tratta di un vero e proprio spettacolo drammatico ricco di momenti toccanti. Hilary Swank interpreta una giovane donna povera che vuole dimostrare che la boxe non è solo per i duri. Così trova un allenatore, Frankie, interpretato dal duro in persona, Clint Eastwood. L'allenatore prepara la sua protetta per un importante incontro da un milione di dollari. I due formano un legame molto stretto e diventano amici. La conclusione del film? È quella che vi farà piangere.

La solitudine dei non amati

Il film 2024 è un film per chi ama le lacrime e i drammi relazionali. La regista norvegese Lilja Ingolfsdottir ha realizzato la storia di due persone innamorate che scoprono cosa può portare la vita in un matrimonio. La storia di Maria e Sigmund inizia con un amore spensierato. Dopo anni di matrimonio, però, una crisi colpisce questa coppia stabile e deve essere affrontata. Mentre Marie cerca di conciliare la carriera e la famiglia, Sigmund è costantemente lontano da casa. Riuscirà la coppia a tenere unita la famiglia e a salvare il matrimonio? Un dramma estremamente autentico sulla vita reale, da non perdere.