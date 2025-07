Raffaeli e Mancinelli, nuovi incarichi dopo il bronzo olimpico Roma, dopo il successo a Parigi 2024, due carriere prendono strade diverse

Nuovo ruolo a Roma per Mancinelli. Dopo due anni al fianco di Raffaeli, l’allenatrice marchigiana lascia Fabriano per gestire il Centro di attività territoriale della capitale. Il suo obiettivo sarà individuare e formare nuove promesse della ginnastica ritmica.

La Federginnastica la nomina responsabile del Cat dopo il podio olimpico

L’esperienza al fianco della campionessa olimpica Sofia Raffaeli ha segnato profondamente Claudia Mancinelli, che ora si prepara ad affrontare una nuova sfida professionale. La Federazione Ginnastica d’Italia le ha affidato la guida del Centro di attività territoriale (Cat) di Roma, incarico che rappresenta un importante riconoscimento alle sue competenze tecniche e organizzative. L’allenatrice ha espresso gratitudine per il percorso condiviso con Raffaeli e la società S.G. Fabriano, sottolineando quanto sia determinata a scoprire e coltivare nuovi talenti nella città che considera la sua seconda casa.

Raffaeli trasferita a Desio per preparare i Mondiali

La campionessa italiana continuerà ad allenarsi con lo staff delle individualiste azzurre

Sofia Raffaeli lascia Fabriano per il centro federale lombardo, dove si unirà alle Farfalle e alle altre ginnaste della Nazionale in vista della World Cup di Milano e dei Mondiali di Rio. Forte del bronzo olimpico e della recente conferma del titolo italiano assoluto, Sofia Raffaeli si prepara ai prossimi grandi appuntamenti internazionali trasferendosi all’Accademia di Desio. Sarà seguita dallo staff tecnico delle individualiste della Nazionale, insieme ad altre ginnaste di punta. L’obiettivo è mantenere un livello di eccellenza in vista delle prossime gare: la Coppa del Mondo di Milano, in programma dal 18 al 20 luglio, e il Campionato mondiale di Rio de Janeiro dal 20 al 24 agosto. La presenza a Desio permetterà a Raffaeli di perfezionare ulteriormente le sue routine a fianco delle atlete più promettenti del movimento italiano.