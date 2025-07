Papa Leone XIV: "Non servono i cristiani delle occasioni" Il Pontefice andrà in vacanza a Castel Gandolfo. Da oggi si sposterà in auto elettrica

Due veicoli elettrici compatti, progettati per accompagnare Papa Leone XIV nei suoi viaggi apostolici in tutto il mondo, sono stati donati al Pontefice da Exelentia. Lo rende noto il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, sottolineando come l’iniziativa risponda all’esigenza di coniugare mobilità sostenibile e sicurezza.

I nuovi mezzi, facilmente trasportabili in aereo anche su tratte intercontinentali, sono stati realizzati grazie a una stretta collaborazione con il Corpo della Gendarmeria Vaticana, che ha seguito passo dopo passo la progettazione per garantire standard elevati di sicurezza e funzionalità.

Nel giorno della presentazione dei nuovi veicoli, Papa Leone XIV si è rivolto ai fedeli durante l’Angelus domenicale in Piazza San Pietro, lanciando un forte messaggio spirituale sul senso profondo della missione cristiana.

“La Chiesa e il mondo non hanno bisogno di persone che assolvono i doveri religiosi mostrando la loro fede come un’etichetta esteriore – ha detto il Papa – ma di operai desiderosi di lavorare il campo della missione, di discepoli innamorati che testimoniano il Regno di Dio ovunque si trovano”.

Il Pontefice ha quindi invitato a non essere “cristiani delle occasioni”, ma ad accogliere ogni giorno il Vangelo nella propria vita concreta:

“Servono discepoli che coltivano nel proprio cuore il seme del Vangelo per poi portarlo nella vita quotidiana, in famiglia, nei luoghi di lavoro e di studio, nei vari ambienti sociali e a chi si trova nel bisogno. Per fare questo – ha aggiunto – non servono troppe idee teoriche su concetti pastorali; serve soprattutto pregare il padrone della messe”.

Non è mancato un saluto speciale ai pellegrini presenti in Piazza San Pietro, con parole di riconoscenza per la loro presenza nonostante il caldo:

“Nel gran caldo di questo periodo il vostro cammino per attraversare le Porte Sante è ancora più coraggioso e ammirevole”.

Infine, Papa Leone XIV ha annunciato che nel pomeriggio si recherà a Castel Gandolfo, dove trascorrerà un breve periodo di riposo estivo:

“Auguro a tutti di poter trascorrere un tempo di vacanza per ritemprare il corpo e lo spirito”.