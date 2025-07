Wifi pubblico in vacanza? Ecco come connettersi in modo sicuro Connettersi ovunque in sicurezza è possibile: bastano piccoli accorgimenti per grandi viaggi

Le reti Wi-Fi pubbliche sono una comodità innegabile per rimanere connessi, soprattutto quando si è in viaggio. Che sia necessario connettersi per una rapida controllata alla posta elettronica, una prenotazione last minute o un'incursione nei social media per condividere uno scatto on the road, l'accesso a una rete Wi-Fi aperta può trasformarsi in un potenziale rischio. Le reti pubbliche, poco sicure e molto utilizzate, tuttavia, sono il terreno di caccia perfetto per un cybercriminale che può così accedere a dati sensibili come password e carte di credito. Meglio evitare quindi le reti Wi-Fi pubbliche? In realtà no! A patto che si prendano le giuste precauzioni per accedervi senza temere di rovinarsi le vacanze.

Come rimanere sempre connessi in sicurezza

1. Valutare i rischi : le reti Wi-Fi aperte sono molto spesso non criptate e quindi esposte ad attacchi da parte di criminali informatici. Prima di connettersi è bene assicurarsi di essere protetti da eventuali "furti virtuali".

: le reti Wi-Fi aperte sono molto spesso non criptate e quindi esposte ad attacchi da parte di criminali informatici. Prima di connettersi è bene assicurarsi di essere protetti da eventuali "furti virtuali". 2. Optare per una rete privata virtuale : il modo più sicuro per proteggere i dati sensibili quando ci si connette a un Wi-Fi pubblico è quello di servirsi di una VPN (Rete Privata Virtuale). Secondo fonti autorevoli come HTML.it, per esempio, le VPN migliori sviluppate oggi sono in grado di criptare la connessione creando un passaggio sicuro tra il dispositivo e Internet. In questo modo, la VPN impedisce agli hacker di accedere ai dati, mantenendo private e sicure le attività online.

: il modo più sicuro per proteggere i dati sensibili quando ci si connette a un Wi-Fi pubblico è quello di servirsi di una VPN (Rete Privata Virtuale). Secondo fonti autorevoli come HTML.it, per esempio, le VPN migliori sviluppate oggi sono in grado di criptare la connessione creando un passaggio sicuro tra il dispositivo e Internet. In questo modo, la VPN impedisce agli hacker di accedere ai dati, mantenendo private e sicure le attività online. 3. Assicurarsi di aggiornare il software : prima di partire è fondamentale installare tutti gli aggiornamenti relativi al sistema operativo, il browser web e il software di sicurezza.

: prima di partire è fondamentale installare tutti gli aggiornamenti relativi al sistema operativo, il browser web e il software di sicurezza. 4. Tutelarsi con l'autenticazione a più fattori : l’autenticazione a più fattori aiuta ad aumentare le difese tramite la richiesta di due o più forme di verifica per accedere all'account.

: l’autenticazione a più fattori aiuta ad aumentare le difese tramite la richiesta di due o più forme di verifica per accedere all'account. 5. Selezionare le attività : durante la connessione a una rete pubblica è sconsigliato accedere a informazioni o dati sensibili.

: durante la connessione a una rete pubblica è sconsigliato accedere a informazioni o dati sensibili. 6. Password blindate : evitare di usare la stessa password per più account e usarne di complesse e robuste. Proprio per aiutare gli utenti da questo punto di vista, Google ha aggiornato Chrome con una nuova funzione che consente al browser di cambiare automaticamente le password violate, migliorando la sicurezza degli utenti online.

: evitare di usare la stessa password per più account e usarne di complesse e robuste. Proprio per aiutare gli utenti da questo punto di vista, Google ha aggiornato Chrome con una nuova funzione che consente al browser di cambiare automaticamente le password violate, migliorando la sicurezza degli utenti online. 7. Hotspot personale: durante i viaggi è possibile optare per la generazione di una rete Wi-Fi sicura utilizzando la connessione dati del cellulare.

Navigare in sicurezza

In vacanza è possibile restare connessi senza cadere nella "rete" di un hacker seguendo poche, ma fondamentali, accortezze. Perché la sicurezza è sempre la migliore compagna di viaggio! Proteggere i propri dispositivi, scegliere connessioni affidabili e adottare strumenti adeguati consente di godersi il soggiorno senza brutte sorprese digitali. Anche lontano da casa, restare vigili online è il primo passo per una vacanza davvero serena.