Il ritorno della spilla: come personalizzare giacche e cappotti La spilla torna di moda: eleganza vintage per personalizzare capi classici e moderni

Ci sono accessori che sembrano appartenere al passato e che, all'improvviso, tornano protagonisti della moda: la spilla è uno di questi. Per molto tempo considerata un gioiello classico, quasi dimenticato nel portagioie della nonna, oggi sta vivendo una nuova e grande popolarità. Il suo segreto è la capacità di trasformare qualsiasi capo, anche il più semplice, in un pezzo unico e personale. Che sia un gioiello di famiglia o un pezzo vintage scovato in un mercatino, la spilla aggiunge un tocco di stile e racconta una storia. Il suo uso più classico è sul rever di un cappotto invernale da donna , ma le possibilità per indossarla in modo creativo sono oggi più vaste che mai; di seguito alcuni consigli per utilizzarla al meglio ed essere impeccabili.

Sul rever come dettaglio di stile

Il modo più classico e intramontabile di indossare una spilla è appuntarla sul rever di una giacca sartoriale o di un cappotto dalle linee pulite.

Una singola spilla di carattere, che sia un pezzo d'antiquariato, un gioiello di famiglia o una creazione di design, si trasforma in un punto luce che attira lo sguardo e conferisce raffinatezza all'intero outfit. È la scelta perfetta per elevare un blazer da ufficio, per impreziosire un tubino nero o per dare un tocco di luce a un cappotto in un colore neutro. In questo contesto, la spilla non è un semplice accessorio, ma un dettaglio che comunica cura, attenzione e una ricercatezza che non ha bisogno di urlare per farsi notare.

Non una, più spille

Per chi ama uno stile più audace e personale, la tendenza più interessante è quella del "clustering", ovvero l'arte di raggruppare più spille insieme per creare una composizione unica. Si possono accostare due o tre spille di dimensioni e stili diversi sullo stesso rever, creando una sorta di "costellazione" di gioielli. Si può giocare con i temi, abbinando spille a soggetto floreale, oppure con i materiali, mixando oro, argento e smalti colorati.

Questa tecnica funziona magnificamente su capi più casual, come una giacca di jeans, a cui conferisce un tocco ironico e vissuto, o sul taschino di un cappotto maschile, per un dettaglio inaspettato e di grande carattere. È un modo per esprimere la propria creatività, trasformando i gioielli in elementi di una narrazione personale.

Decorativa sì, ma anche funzionale

Può essere utilizzata, ad esempio, per chiudere elegantemente un foulard di seta attorno al collo, sostituendo il classico nodo. Oppure, può essere appuntata sul colletto di una camicia bianca chiusa fino all'ultimo bottone, evocando un'eleganza quasi vittoriana, sofisticata e molto attuale. Un altro uso intelligente è quello di utilizzarla per fissare una sciarpa pesante o un poncho sulla spalla, drappeggiando il tessuto in modo morbido e assicurandolo con un gioiello che diventa il punto focale del look. In questo modo, la spilla non solo decora, ma risolve un'esigenza pratica con un tocco di inaspettata eleganza.