Dal Governo via libera al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto Salvini: ci sarà anche la metropolitana con tre fermate. Costi dell'opera: 13 miliardi e mezzo

Approvato in via definitiva dal Cipess il progetto del Ponte sullo stretto di Messina. L'opera è stata illustrata in una conferenza stampa dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

"Tra settembre e ottobre contiamo di partire con i cantieri, lavori ed espropri. L'obiettivo dell'attraversamento tra il 2032 e il 2033 è quello che i tecnici prevedono", ha aggiunto Salvini.

Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni "si tratta di un'opera strategica per lo sviluppo di tutta la nazione. Non è un'opera facile, ma lo riteniamo un investimento sul presente e sul futuro dell'Italia". Dalla maggioranza e dalle associazioni di categoria parole di apprezzamento, molto duro invece il commento delle opposizioni e degli ambientalisti che parlano di "spreco colossale".

L'investimento complessivo ammonta a 13 miliardi e mezzo di euro.

"Per quanto riguarda i pedaggiamenti per il traffico veicolare, sono state individuate tariffe ottimali che garantiscono l'equilibrio economico-finanziario della concessione e, al contempo, promuovano la continuità territoriale tra Sicilia e Calabria - si legge nella nota stampa del Mit -. Il sistema di finanziamento dell'opera ha consentito di sviluppare un'ipotesi di piano tariffario sensibilmente inferiore agli attuali costi di attraversamento dello Stretto di Messina pur garantendo nel periodo di esercizio dell'opera l'integrale copertura dei costi operativi e degli investimenti in manutenzione straordinaria". Dieci euro il costo del ticket.

"Sui territori cambia il mondo: faccio un esempio su tutti, ci sarà la metropolitana dello Stretto. Cioè il manufatto Ponte è meno della metà del costo complessivo di quello che è un restyling totale del fronte messinese e reggino. Ci saranno tre fermate sul fronte messinese, che collegheranno tutti i giorni studenti pendolari, lavoratori, ingegneri, turisti in metropolitana una sponda all'altra sponda". A dirlo il vicepremier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini