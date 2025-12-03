mostra presepi napoletani al jambo 1

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 nella Galleria del Centro Commerciale Jambo 1 di Trentola Ducenta (Ce) si terrà la Prima Edizione della Mostra di Presepi ed Arte Presepiale organizzata da LA LUNA DEGLI ARTISTI in collaborazione con l'Associazione I Presepi di Napoli, presieduta da Luisa Piccolo.
I Presepi di Napoli in tour presenta Mostre di arte presepiale in vari Centri Commerciali in Italia, proponendo opere di altissima qualità realizzate dai migliori Maestri di Napoli e Provincia.
L'obiettivo degli organizzatori è quello di avvicinare i giovani a questa tradizione artistica napoletana, diffondendo l'arte e la cultura presepiale, consolidando il legame del Centro Commerciale con il territorio e stimolando l’aggregazione sociale con un progetto culturale.
Sono già attivi i laboratori pratici e teorici per le scuole del territorio e le Associazioni che assistono adolescenti in difficoltà.
Tre le sezioni da visitare:
- La sezione classica, quella con i Presepi della tradizione Napoletana del ‘700 e dell’800
- La sezione dedicata agli altri stili (artisti che realizzano anche opere bellissime ma che hanno stili diversi dal ‘700 e ‘800)
- La sezione dei Presepi dei bambini.
Durante l'inaugurazione, verrà presentato il libro di Luisa Piccolo: I Presepi di Napoli, dalla tradizione alla costruzione.
La rassegna si svolge col patrocinio della Regione Campania per I Presepi di Napoli in tour.
Programma
- Sabato 6 dicembre: ore 17:00 inaugurazione della Mostra.
- Dal 6 al 20 dicembre la Mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 20:30; il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30;
- Dal 20 al 23 dicembre la Mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30
- Il 24 dicembre la Mostra sarà aperta dalle 10:00 alle 15:00
- Dal 27 al 30 dicembre la Mostra sarà aperta dalle 17:00 alle 20:30
- Il 31 dicembre la Mostra sarà aperta dalle 10:00 alle 15:00
- Dal 2 al 6 gennaio la Mostra sarà aperta dalle 17:00 alle 20:30