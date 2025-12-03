Mostra Presepi Napoletani al Jambo 1 Prima edizione dedicata all’arte presepiale con tre sezioni e laboratori

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 nella Galleria del Centro Commerciale Jambo 1 di Trentola Ducenta (Ce) si terrà la Prima Edizione della Mostra di Presepi ed Arte Presepiale organizzata da LA LUNA DEGLI ARTISTI in collaborazione con l'Associazione I Presepi di Napoli, presieduta da Luisa Piccolo.

I Presepi di Napoli in tour presenta Mostre di arte presepiale in vari Centri Commerciali in Italia, proponendo opere di altissima qualità realizzate dai migliori Maestri di Napoli e Provincia.

L'obiettivo degli organizzatori è quello di avvicinare i giovani a questa tradizione artistica napoletana, diffondendo l'arte e la cultura presepiale, consolidando il legame del Centro Commerciale con il territorio e stimolando l’aggregazione sociale con un progetto culturale.

Sono già attivi i laboratori pratici e teorici per le scuole del territorio e le Associazioni che assistono adolescenti in difficoltà.

Tre le sezioni da visitare:

La sezione classica, quella con i Presepi della tradizione Napoletana del ‘700 e dell’800

La sezione dedicata agli altri stili (artisti che realizzano anche opere bellissime ma che hanno stili diversi dal ‘700 e ‘800)

La sezione dei Presepi dei bambini.

Durante l'inaugurazione, verrà presentato il libro di Luisa Piccolo: I Presepi di Napoli, dalla tradizione alla costruzione.

La rassegna si svolge col patrocinio della Regione Campania per I Presepi di Napoli in tour.

Programma