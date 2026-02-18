Corso di formazione Anev: aperte le iscrizioni "La sicurezza nel parco eolico"

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione "La sicurezza nel parco eolico", organizzato dall’Anev il prossimo 4 marzo a Rimini, nell’ambito della manifestazione Key 2026.

A chi è rivolto

Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire la normativa vigente in materia di sicurezza negli impianti eolici, sviluppare competenze nella gestione delle emergenze all’interno di un parco eolico e acquisire strumenti utili per l’analisi del rischio, imparando a riconoscere e mitigare i principali pericoli associati.

Cosa bisogna sapere

Tra gli elementi distintivi del corso vi è l’utilizzo del simulatore in realtà virtuale, realizzato dall’Anev nell’ambito del progetto europeo Simulwind, che consentirà ai partecipanti di sperimentare in modo pratico la gestione di un aerogeneratore in scenari realistici.

I vantaggi

La partecipazione al corso può consentire il rilascio di crediti formativi professionali e include l’ingresso gratuito alla fiera Key 2026. Sono inoltre previste agevolazioni economiche per gli associati Anev e per le iscrizioni multiple.