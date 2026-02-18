Scandicci, donna decapitata trovata nell’ex area Cnr

Il ritrovamento nel primo pomeriggio. Macabro ritrovamento intorno alle 14 di oggi nell’ex area Cnr di Scandicci, alle porte di Firenze. I carabinieri sono intervenuti all’interno di un edificio abbandonato dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la vittima sarebbe stata decapitata. L’identità al momento non è stata ancora accertata.
Indagini in corso
I militari dell’Arma stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e non escludono l’ipotesi di omicidio. L’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e scientifici. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, il medico legale e gli operatori del 118. Saranno gli accertamenti autoptici e le indagini investigative a chiarire tempi e modalità del delitto.
Area già oggetto di segnalazioni
L’ex area Cnr, da tempo in stato di abbandono, è stata più volte oggetto di segnalazioni per degrado. Gli inquirenti stanno verificando eventuali telecamere nella zona e raccogliendo testimonianze utili a identificare la vittima e a risalire ai responsabili. La vicenda ha scosso la comunità locale. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti dagli investigatori.