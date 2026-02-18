Scandicci, donna decapitata trovata nell’ex area Cnr Carabinieri al lavoro in un edificio abbandonato. Identità ignota

Il ritrovamento nel primo pomeriggio. Macabro ritrovamento intorno alle 14 di oggi nell’ex area Cnr di Scandicci, alle porte di Firenze. I carabinieri sono intervenuti all’interno di un edificio abbandonato dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la vittima sarebbe stata decapitata. L’identità al momento non è stata ancora accertata.

Indagini in corso

I militari dell’Arma stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e non escludono l’ipotesi di omicidio. L’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e scientifici. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, il medico legale e gli operatori del 118. Saranno gli accertamenti autoptici e le indagini investigative a chiarire tempi e modalità del delitto.

Area già oggetto di segnalazioni

L’ex area Cnr, da tempo in stato di abbandono, è stata più volte oggetto di segnalazioni per degrado. Gli inquirenti stanno verificando eventuali telecamere nella zona e raccogliendo testimonianze utili a identificare la vittima e a risalire ai responsabili. La vicenda ha scosso la comunità locale. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti dagli investigatori.