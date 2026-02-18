Carabinieri, via al concorso per 898 Allievi Marescialli Domande dal 18 febbraio al 19 marzo. Laurea e formazione triennale

Al via il 16° concorso per il reclutamento di 898 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Dal oggi e fino al 19 marzo sarà possibile presentare la domanda online attraverso il sito istituzionale nell’area dedicata ai concorsi.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità di crescita personale e professionale per giovani tra i 17 e i 26 anni che intendano mettersi al servizio della collettività, intraprendendo un percorso formativo di alto livello che culmina con il conseguimento della laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza.

Le prove di selezione

I candidati dovranno affrontare un iter selettivo articolato in prove scritte di preselezione e di composizione italiana, accertamenti di efficienza fisica, valutazioni psico-fisiche e attitudinali, oltre alla prova orale finale. Possono partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma di scuola superiore o che siano in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 2025/2026. Alla data di scadenza delle domande è necessario aver compiuto 17 anni e non aver superato i 26.

Il percorso formativo a Firenze

I vincitori, ammessi al 16° Corso Triennale Allievi Marescialli, frequenteranno tre anni di formazione presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze. Il percorso prevede corsi militari e universitari a indirizzo giuridico-amministrativo, al termine dei quali sarà conseguita una laurea di primo livello. Concluso il ciclo di studi, i nuovi Marescialli saranno destinati ai reparti dell’Arma, dai presìdi territoriali alle articolazioni speciali distribuite sull’intero territorio nazionale, a partire dalle Stazioni dei Carabinieri, presidio di prossimità a tutela della legalità e della sicurezza delle comunità.

Entrare nell’Arma significa far parte di un’Istituzione storica, fondata su valori e tradizioni consolidate, con prospettive di carriera e responsabilità crescenti, in un’attività dinamica e al servizio del Paese.