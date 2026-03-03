Barbero a Pisa, tutto esaurito per la lectio su San Francesco Al Teatro Verdi la lezione dello storico apre il cuore della rassegna francescana

È il Teatro Verdi ad accogliere domani, alle ore 18, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna “San Francesco 1226-2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale”, promossa dall’Università di Pisa attraverso l’Ufficio del Rettore e il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura. La notizia è aggiornata al 3 marzo 2026.

Protagonista sarà Alessandro Barbero con la Lectio Magistralis dal titolo “Le molte facce di San Francesco”, che ha registrato il tutto esaurito già nelle ore successive al click day, confermando il forte interesse attorno al progetto culturale e alla presenza di uno degli storici più autorevoli e seguiti del panorama nazionale.

Le molte facce del Santo

Storico medievale tra i più noti in Italia, Barbero è apprezzato per la capacità di coniugare rigore scientifico e narrazione coinvolgente. Nel suo recente saggio dedicato a San Francesco d'Assisi, lo studioso propone una lettura che va oltre l’immagine agiografica, restituendo la complessità di una figura stratificata, costruita nei secoli attraverso fonti diverse e talvolta divergenti.

Il Francesco che emerge è un uomo profondamente immerso nel suo tempo, segnato dalle tensioni religiose e sociali del Medioevo, ma capace di parlare anche all’oggi. Un profilo che invita a superare le semplificazioni e a confrontarsi con la pluralità delle interpretazioni storiche, restituendo spessore a uno dei simboli più universali della tradizione italiana.

Per consentire la più ampia partecipazione possibile, l’Ateneo ha previsto la diretta streaming dell’incontro. I biglietti prenotati garantiranno l’ingresso fino a trenta minuti prima dell’inizio; successivamente, gli eventuali posti rimasti liberi saranno assegnati alle persone in attesa. Al termine della lectio è previsto il tradizionale firma copie, aperto anche a chi non è riuscito a ottenere il biglietto per la presenza in sala.

Pace e dialogo nell’attualità

La rassegna proseguirà giovedì 5 marzo alle 17.30 nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza con il seminario “San Francesco d’Assisi e la Costruzione della Pace”, anch’esso già sold out e trasmesso in streaming. Un appuntamento che intreccia riflessione storica e attualità, in un momento segnato da conflitti che rendono il tema della pace ancora più urgente.

Interverranno il Rettore dell’Ateneo Riccardo Zucchi, l’Arcivescovo di Pisa Saverio Cannistrà, la direttrice del Gruppo QN Agnese Pini e l’inviata internazionale Giovanna Botteri. A moderare sarà Enza Pellecchia, professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e prorettrice per la coesione della comunità universitaria.

Non potrà essere presente in sala Francesco Patton, già Custode di Terra Santa, a causa delle condizioni legate al conflitto nell’area in cui si trova. Interverrà tuttavia in collegamento live, offrendo una testimonianza diretta dal contesto segnato dalla guerra.

Un percorso verso il 2026

“San Francesco 1226-2026” non è una semplice celebrazione commemorativa, ma un itinerario di riflessione interdisciplinare sull’eredità francescana, declinata nei temi della spiritualità, del dialogo interculturale, della cura del creato e della fratellanza. Lo sguardo è rivolto al presente e alle giovani generazioni, chiamate a misurarsi con un patrimonio culturale e spirituale che continua a interrogare la contemporaneità.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, scelta con cui l’Università di Pisa ribadisce la propria vocazione a essere spazio aperto di confronto e crescita condivisa, rendendo cultura e dialogo accessibili all’intera cittadinanza.