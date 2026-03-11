D’Alema: l’Occidente perde il primato morale nella guerra L’ex premier critica Usa e Israele e attacca la linea del governo italiano

L’Occidente e la guerra in Medio Oriente. Per Massimo D’Alema, la nuova escalation militare in Medio Oriente rappresenta un punto di svolta negativo per l’Occidente. L’ex presidente del Consiglio sostiene che l’azione militare contro l’Iran, condotta da Stati Uniti e Israele, rischia di indebolire la credibilità internazionale delle democrazie occidentali. Nel suo ragionamento, l’Occidente starebbe perdendo quel primato morale che negli anni passati aveva rappresentato una delle principali fonti di legittimazione politica e diplomatica. La guerra, a suo giudizio, non contribuirebbe a stabilizzare la regione ma rischierebbe di alimentare nuove tensioni e rafforzare dinamiche di conflitto. D’Alema richiama anche la situazione a Gaza, citando episodi che a suo avviso dimostrerebbero la gravità della crisi umanitaria e il deterioramento della situazione sul terreno.

Il ruolo dell’Europa

Secondo l’ex ministro degli Esteri, l’Unione europea dovrebbe assumere una posizione più autonoma rispetto alla strategia americana. Nel suo giudizio l’Europa appare oggi divisa e incapace di esercitare una reale influenza politica nella gestione delle crisi internazionali. D’Alema individua segnali diversi tra i Paesi europei. Alcuni governi avrebbero assunto posizioni più critiche nei confronti dell’intervento militare, mentre altri continuerebbero a mantenere un atteggiamento più prudente o allineato alla linea statunitense. La mancanza di una strategia comune europea, secondo l’ex premier, rischia di ridurre ulteriormente il peso geopolitico dell’Unione e di lasciare il continente ai margini delle decisioni che riguardano la sicurezza internazionale.

Le critiche alla posizione italiana

Nel suo intervento D’Alema esprime anche un giudizio severo sulla linea adottata dall’Italia. La posizione del governo guidato da Giorgia Meloni, secondo l’ex premier, apparirebbe incerta e priva di una chiara iniziativa diplomatica. Particolarmente critico il riferimento al ministro degli Esteri Antonio Tajani, accusato da D’Alema di aver assunto negli ultimi mesi posizioni politiche poco convincenti sul piano internazionale. Nel quadro politico europeo, l’Italia viene indicata dall’ex presidente del Consiglio come uno dei governi più vicini alla linea politica dell’amministrazione americana e dell’esecutivo israeliano.

La guerra e il ruolo della diplomazia

D’Alema sottolinea infine come ogni intervento militare dovrebbe essere accompagnato da un preciso obiettivo politico e da una prospettiva diplomatica credibile. A suo giudizio la crisi attuale non mostra ancora un chiaro progetto politico per la stabilizzazione della regione.

Nel suo ragionamento, la diplomazia rimane l’unico strumento capace di evitare un’escalation ancora più ampia e di prevenire scenari di conflitto regionale o globale.

La riflessione si estende anche alla guerra in Ucraina, dove secondo l’ex premier l’Europa dovrebbe sostenere Kiev ma allo stesso tempo promuovere un dialogo politico con la Russia per costruire una prospettiva di pace duratura.