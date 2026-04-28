Caso Minetti, Nordio corre ai ripari: ha gestito tutto Bartolozzi Caso Minetti, tensione al ministero: il Quirinale chiede chiarimenti

Il “tribunale” interno di Via Arenula avrebbe già individuato la responsabile politica e tecnica del caso Minetti. Dopo la nota del Quirinale, che ha chiesto chiarimenti sulla concessione della grazia a Nicole Minetti, nel palazzo del ministero della Giustizia si è aperta una resa dei conti silenziosa ma evidente.

La tensione a Via Arenula

Quando la richiesta del Colle è arrivata sulla scrivania del ministro Carlo Nordio, nel suo entourage si è subito cercato un nome su cui far ricadere la gestione della pratica. Secondo ricostruzioni interne, l’attenzione si è concentrata su Giusi Bartolozzi, soprannominata “la Zarina”, figura considerata centrale nelle dinamiche del dicastero e ritenuta da più parti la regista del dossier sulla grazia. Il clima nel ministero è apparso subito carico di imbarazzo e preoccupazione. I dirigenti coinvolti nella filiera amministrativa hanno scelto il silenzio, mentre filtrano segnali di allarme per la reazione del Quirinale, che ha di fatto messo sotto osservazione l’intero procedimento.

La difesa del ministro

Il ministro Nordio, interpellato sulla vicenda, ha rilanciato una linea difensiva fondata sulle valutazioni tecniche. A sostegno, il riferimento alle conclusioni del sostituto procuratore generale di Milano, Gaetano Brusa, secondo cui non sarebbero emerse anomalie nella gestione del caso e il quadro istruttorio sarebbe stato completo. Una posizione che però non spegne le tensioni interne né le critiche esterne, mentre tra i piani del ministero si diffonde la sensazione di uno sbilanciamento tra responsabilità politiche e tecniche.

Il richiamo del Quirinale

Dal Quirinale è arrivato un messaggio netto: l’istruttoria sulle grazie è competenza esclusiva del ministero della Giustizia, che deve garantirne la correttezza e la completezza. Un richiamo formale che pesa come una messa in mora nei confronti di Via Arenula e che restringe gli spazi di manovra difensiva. Il caso assume così una dimensione istituzionale, con il rischio di un corto circuito tra governo e Presidenza della Repubblica.

Lo scontro politico

Sul piano politico, la vicenda ha già prodotto le prime conseguenze. La responsabile Giustizia del Partito Democratico, Debora Serracchiani, ha chiesto le dimissioni del ministro Nordio, accusando il dicastero di mancanza di controllo e guida. All’interno degli ambienti tecnici e tra i magistrati fuori ruolo emergono inoltre malumori per quella che viene percepita come l’ennesima decisione influenzata da valutazioni politiche, con richiami impliciti al passato e al contesto berlusconiano.

Le ombre sul caso Minetti

Il dossier resta comunque legato ai nodi già emersi: l’adozione del bambino in Uruguay, la reale condizione sanitaria del minore e i rapporti tra Minetti e l’imprenditore Giuseppe Cipriani. Elementi che hanno portato il Quirinale a chiedere un supplemento di istruttoria e che ora rischiano di travolgere l’intero impianto della decisione.

Scenari e conseguenze

Il timore che serpeggia a Via Arenula è che il caso possa trasformarsi in un precedente pesante, con possibili ricadute sulla credibilità dell’istituto della grazia. A differenza di altre vicende recenti, questa volta il ministro potrebbe trovarsi più esposto e con minori coperture politiche. Il passaggio decisivo sarà l’esito degli approfondimenti richiesti dal Quirinale, da cui dipenderà non solo il destino della grazia concessa a Minetti, ma anche la tenuta del vertice politico del ministero.