Legge elettorale, parte il confronto: nodo stabilità e rappresentanza Alla Camera le prime audizioni sulla riforma voluta dal centrodestra

Con le prime audizioni in Commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati, prende ufficialmente forma il percorso della nuova legge elettorale sostenuta dalla maggioranza guidata da Giorgia Meloni. Si tratta del primo passaggio concreto di un iter che si annuncia lungo e politicamente delicato. A guidare i lavori ci sono quattro relatori, espressione dei partiti di governo, con l’obiettivo di arrivare a un testo base su cui aprire il confronto parlamentare. Nessuna blindatura, almeno per ora, ma una struttura già ben delineata.

Un sistema completamente diverso

La proposta, già ribattezzata “Stabilicum”, cambia in modo netto l’attuale meccanismo elettorale. Viene superato il Rosatellum, in vigore dal 2017, che combinava collegi uninominali e quota proporzionale. Il nuovo impianto punta su un proporzionale puro: tutti i seggi verrebbero distribuiti in base ai voti ottenuti da liste e coalizioni, senza più collegi territoriali. In altre parole, scompare il legame diretto tra elettori e candidati nei singoli territori. I parlamentari continuerebbero a essere scelti attraverso liste bloccate, definite dai partiti, senza possibilità per gli elettori di esprimere preferenze.

Premio di maggioranza e possibile ballottaggio

Il cuore della riforma è il premio di governabilità. Se una coalizione supera il 40% dei voti, ottiene un numero aggiuntivo di seggi sufficiente a garantire una maggioranza solida. Se nessuno raggiunge quella soglia, si apre la strada a un ballottaggio tra le due coalizioni più votate, a patto che abbiano superato il 35%. In palio c’è lo stesso premio, pensato per evitare stalli e governi fragili. Resta invece invariata la soglia di sbarramento al 3%. Tra le novità, anche l’obbligo per le coalizioni di indicare in anticipo il candidato premier, pur nel rispetto del ruolo del Presidente della Repubblica.

Equilibri politici e possibili effetti

Il sistema, così costruito, sembra favorire le coalizioni più compatte e con un consenso già vicino al 40%. In questo scenario, il centrodestra partirebbe da una posizione di vantaggio, potendo contare su una base elettorale più stabile. Diverso il quadro per le opposizioni. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle temono una riduzione degli spazi, soprattutto per quelle figure politiche radicate nei territori che, con l’abolizione dei collegi uninominali, perderebbero un canale diretto di elezione.

Il tema dei “nominati”

È proprio questo il punto più controverso. Senza collegi, il rapporto tra eletti e territori si affievolisce. Gli elettori votano un simbolo, ma non possono scegliere chi li rappresenterà. Il rischio, secondo i critici, è quello di un Parlamento sempre più composto da candidati selezionati dalle segreterie nazionali, con meno autonomia e minore legame con le comunità locali. Un tema già emerso in passato e che torna ora al centro del dibattito.

Un confronto ancora aperto

Le audizioni in corso serviranno a raccogliere osservazioni e proposte di modifica da parte di esperti e forze politiche. Il clima resta acceso: le opposizioni annunciano battaglia, mentre nella maggioranza non si escludono aggiustamenti, pur senza mettere in discussione l’impianto generale. Il percorso parlamentare dirà se la riforma manterrà questa impostazione o se subirà correzioni. In gioco c’è l’equilibrio tra due esigenze difficili da conciliare: garantire governi stabili e preservare una rappresentanza politica davvero legata ai territori.