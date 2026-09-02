Eolico: nuovo appuntamento con la formazione Anev Ecco tutte le indicazioni e di cosa si parlerà

Roma. Il 30 settembre 2026 torna il Corso di Formazione Anev “O&M e Asset Management”, una giornata dedicata a chi lavora nel settore eolico o vuole approfondire gli aspetti legati alla gestione, alla manutenzione e all’ottimizzazione degli impianti.

Un’occasione per aggiornarsi, confrontarsi e acquisire strumenti e competenze utili per affrontare al meglio le attività quotidiane di operation & maintenance e asset management.

Di cosa si parlerà?

In questo contesto, gli obiettivi del corso sono:

• Imparare come programmare ed effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi eolici.

• Conoscere i più innovativi metodi di lavoro per lo svolgimento delle attività di O&M.

• Conoscere i vari tipi di contratto O&M.

• Acquisire conoscenze di base e specifiche sulla sicurezza nelle attività di O&M.

• Conoscere le tecniche per l’ottimizzazione della produzione elettrica e i servizi digitali per la gestione degli impianti.

• Conoscere le modalità di trasmissione dei dati dei parchi eolici.

• Conoscere la normativa vigente, con particolare riferimento al sistema di incentivazione, alle procedure autorizzative che regolamentano l’istallazione e l’esercizio di impianti eolici, ivi inclusi gli adempimenti amministrativi vs gli enti competenti.

• Acquisire le competenze manageriali di base per la gestione e lo sviluppo dell’eolico all’interno di aziende del settore.

• Conoscere i principali aspetti economici e finanziari connessi alla progettazione ed alla gestione di un parco eolico.

Dove?

In presenza presso la sede Anev, Lungotevere dei Mellini 44 – Roma, oppure da remoto.

Programma

Ore 09:00 Introduce Luciano Pirazzi (ANEV)

Ore 09:15 Asset Management Eolico - Fondamentali. Alberto Musso (Hergo Renewables)

Ore 10:15 Service Partnership e Soluzioni Digitali per la Gestione Evoluta degli Apparati di Alta Tensione nell’Eolico. Edoardo Montrasio (Hitachi Energy). Lorenzo Scotti (Hitachi Energy).

Ore 11:15 Meccanismi di incentivazione e gestione esercizio. Alessandro Rinaldi (Megara).

Ore 12:15 Differenze e bancabilità dei vari tipi di contratti O&M Roberta Padula (DLA Piper).

Ore 12:45 Il ciclo di vita dell’impianto eolico: autorizzazioni e gestione dell’asset

Pina Lombardi (Partner, Public Law- Regulatory & Authorities, Energy & Infrastructure, Chiomenti).

Ore 13:15 Pausa pranzo.

Ore 14:00 L’importanza dell’ Operational Monitoring. Analisi dei dati SCADA. Giacomo Rossitto (DNV).

Ore 15:00 Aspetti tecnici per l’ottimizzazione della produzione elettrica. Pasquale Braione (Vestas).

Ore 16:00 Analisi delle performance, operation e ottimizzazione delle manutenzioni dell’impianto eolico

Pasquale Braione (Vestas).

Ore 17:00 Sicurezza nel parco Eolico: Rischi e Sinergie. Maria Castaldi (BKW Head O&M Service Italia)

Ore 18:00 Chiusura lavori e questionario di verifica.