Attacco hacker alla Camera, nel mirino anche la mail di Meloni Colpiti gli indirizzi di alcuni deputati. Montecitorio rassicura: sistemi sotto controllo, verifiche

Un attacco informatico ha interessato i sistemi della Camera dei deputati, prendendo di mira le caselle di posta elettronica di diversi parlamentari, compresa quella assegnata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua veste di deputata. L’episodio, emerso nella mattinata di martedì 27 ottobre, ha fatto scattare verifiche tecniche e accertamenti per stabilire la portata delle intrusioni. Da Montecitorio, tuttavia, arrivano rassicurazioni sulla tenuta delle infrastrutture informatiche: il sistema di protezione avrebbe contenuto l’attacco e la situazione non viene considerata un’emergenza.

La vicenda riporta al centro dell’attenzione la sicurezza delle comunicazioni istituzionali, in una fase caratterizzata da una crescente pressione informatica contro amministrazioni pubbliche, organismi politici e istituzioni nazionali e internazionali.

Nel mirino tre indirizzi parlamentari

Secondo le prime ricostruzioni giornalistiche, gli hacker sarebbero riusciti a violare tre indirizzi di posta elettronica riconducibili a esponenti politici. Oltre alla casella parlamentare di Giorgia Meloni, risulterebbero coinvolti gli indirizzi di Andrea Delmastro, esponente di Fratelli d’Italia, e Paolo Formentini, deputato della Lega.

Si tratta di elementi sui quali proseguono gli accertamenti. Le informazioni disponibili non consentono ancora di definire con certezza quali contenuti siano stati eventualmente consultati o sottratti, né di stabilire l’intera estensione della compromissione.

Un chiarimento importante è arrivato da Palazzo Chigi. La casella associata alla presidente del Consiglio in qualità di deputata non è quella utilizzata per le comunicazioni del governo. L’attività istituzionale della premier si svolge infatti attraverso altri canali di posta elettronica, sottoposti ai sistemi di protezione della Presidenza del Consiglio. Non risultano segnalazioni di una compromissione di questi ultimi.

La Camera esclude l’emergenza e rafforza le difese

Fonti di Montecitorio hanno ridimensionato la gravità operativa dell’episodio, precisando che i tentativi di intrusione rappresentano una minaccia ricorrente per le infrastrutture informatiche istituzionali.

La Camera dei deputati ha fatto sapere di aver adottato le misure necessarie a proteggere i propri sistemi, lavorando anche in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), con la quale è attivo uno specifico protocollo.

Le procedure di sicurezza possono comportare la temporanea sospensione di alcune funzionalità informatiche, quando necessario per verificare eventuali anomalie o impedire ulteriori accessi non autorizzati. Si tratta di interventi precauzionali che, da soli, non dimostrano l’esistenza di un danno permanente ai sistemi.

La distinzione è rilevante: un tentativo di attacco, l’accesso indebito a una singola casella e la compromissione dell’intera rete informatica sono eventi differenti. Per questo sarà determinante l’esito delle analisi tecniche, chiamate a ricostruire la sequenza degli accessi e a verificare l’eventuale esposizione di informazioni riservate.

L’ombra della guerra ibrida e gli attacchi alle istituzioni

L’episodio si inserisce in uno scenario più ampio di pressione informatica contro obiettivi pubblici. Secondo quanto riferito da fonti parlamentari, negli ultimi giorni sarebbero aumentati i tentativi di attacco rivolti anche ad altre istituzioni italiane, europee e internazionali.

Negli ambienti della maggioranza viene presa in considerazione l’ipotesi che l’offensiva possa rientrare nel contesto della cosiddetta guerra ibrida, nella quale le operazioni informatiche possono affiancare attività di pressione politica, disinformazione e interferenza. Al momento, però, non risultano elementi pubblicamente accertati che permettano di attribuire l’attacco a uno Stato, a un’organizzazione o a un gruppo specifico.

L’individuazione dei responsabili richiede verifiche tecniche approfondite. Le modalità di un’intrusione, infatti, non sono sufficienti da sole a stabilirne la provenienza o le finalità.

Le verifiche e il nodo della sicurezza delle comunicazioni

L’attenzione resta concentrata sugli eventuali dati esposti e sull’effettiva capacità dell’attacco di superare le barriere di protezione. Le verifiche dovranno chiarire se siano state interessate soltanto alcune credenziali o caselle di posta, oppure se vi siano stati tentativi di raggiungere ulteriori componenti dell’infrastruttura informatica.

Per le istituzioni democratiche, la tutela delle comunicazioni elettroniche rappresenta una componente essenziale della sicurezza. Non riguarda soltanto la riservatezza dei messaggi, ma anche la continuità del lavoro parlamentare e la protezione dei documenti e delle informazioni utilizzati quotidianamente dagli uffici.

La Camera assicura che il sistema ha retto e che le contromisure sono state attivate. Rimane ora da accertare l’esatta dimensione dell’offensiva. Saranno i risultati delle indagini a chiarire se l’episodio sia rimasto circoscritto ad alcune caselle elettroniche o abbia prodotto conseguenze più estese.