Ventimiglia, sospiro di sollievo: Alain è stato ritrovato, è vivo e sta bene Lieto fine per la scomparsa del bambino di 5 anni

Avventura a lieto fine per il piccolo Alain, il bambino di 5 anni scomparso venerdì sera da un campeggio a Ventimiglia, a poca distanza dal confine di Stato.

Dopo ore di spasmodica ricerca, è stato individuato da un gruppo di volontari in una zona impervia: il piccolo è in buone condizioni di salute e non riporta ferite, ed è stato subito riportato dai genitori.

Un centinaio i volontari che in questi giorni sono stati impegnati nelle ricerche.